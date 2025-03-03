В МВД предупредили об имитирующим «Касперский» фишинговом ресурсе

Как защититься от мошенников

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошеннический ресурс, имитирующий проверку сайта антивирусом «Касперский», появился в интернете. Об этом сообщило управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России.

Там рассказали, что злоумышленники отправляют ссылку на ресурс через спам-рассылки. На нем в течение трех секунд идет имитация работы антивируса (просто показывается картинка на экране). После этого разблокируется кнопка «Перейти», которая ведет на потенциально опасный ресурс, отметили в ведомстве.

Фишинг (англ. fishing — «рыбная ловля») — интернет-афера, целью которой является кража личных данных пользователей, таких как пароли, номера карт и банковских счетов. Мошенники создают подставные сайты, имитирующие страницы известных компаний, надеясь, что пользователи не заметят подделки и введут свои данные.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали предлагать россиянам, использующим мини-приложения в Telegram, нелегальный способ заработка криптовалюты.