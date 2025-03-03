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Как защититься от мошенников ,  
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В МВД предупредили об имитирующим «Касперский» фишинговом ресурсе

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошеннический ресурс, имитирующий проверку сайта антивирусом «Касперский», появился в интернете. Об этом сообщило управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России.

Там рассказали, что злоумышленники отправляют ссылку на ресурс через спам-рассылки. На нем в течение трех секунд идет имитация работы антивируса (просто показывается картинка на экране). После этого разблокируется кнопка «Перейти», которая ведет на потенциально опасный ресурс, отметили в ведомстве.

Фишинг (англ. fishing — «рыбная ловля») — интернет-афера, целью которой является кража личных данных пользователей, таких как пароли, номера карт и банковских счетов. Мошенники создают подставные сайты, имитирующие страницы известных компаний, надеясь, что пользователи не заметят подделки и введут свои данные.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали предлагать россиянам, использующим мини-приложения в Telegram, нелегальный способ заработка криптовалюты.

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Теги
МВД фишинг Лаборатория Касперского «Касперский»
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