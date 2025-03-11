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Новые законы в России ,  
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Самозапрет на кредиты через «Госуслуги» установили более 5 млн россиян

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Новые законы в России
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Кредиты для физических лиц в 2025 году
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Более 5 млн россиян установили добровольный самозапрет на выдачу кредитов и микрозаймов через «Госуслуги», сообщили в пресс-службе Минцифры.

«За десять дней им [сервисом] воспользовались уже 5 млн раз. Самому старшему заявителю 103 года», — говорится в сообщении.

Большинство воспользовавшихся новой функцией граждан живут в столице — самозапрет установили более 950 тыс. москвичей. В области таких заявителей 307 тыс.

В Петербурге сервис подключили 388 тыс. человек. Еще в семи регионах страны, в частности в Краснодарском крае, Свердловской области, Башкирии, число заявителей превысило 100 тыс. человек.

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Фото:Эрик Романенко / ТАСС

1 марта вступил в силу закон, позволяющий гражданам установить самозапрет на выдачу кредитов. Чтобы воспользоваться функцией, необходимо подать заявление через «Госуслуги» или обратиться в МФЦ. Заявитель указывает личные данные и определяет параметры запрета: от займов можно отказаться полностью или наложить запрет на дистанционные способы их оформления.

Снять самозапрет можно также с помощью заявления через «Госуслуги» и МФЦ. Сервис внедрили для борьбы с мошенниками и для лучшего контроля собственных финансовых решений.

После введения новой услуги опрошенные «Ведомостями» банки и микрофинансовые организации (МФО) сообщили о гражданах, которые установили запрет на займы, но после обратились за кредитами. В финансовых учреждениях предположили, что таким образом россияне пытаются избежать необходимости возвращать банкам деньги: они пользуются задержкой между подачей заявления на самозапрет и его вступлением в силу.

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Теги
Госуслуги кредиты микрозайм
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