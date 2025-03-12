Губернатор Брянской области сообщил об отражении атаки дронов на регион
Силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников на Брянскую область, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Силами ПВО Министерства обороны России ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал он.
Богомаз призвал жителей соблюдать необходимые меры безопасности.
Минобороны сообщило об уничтожении 337 дронов в ночь на 11 марта, 38 из них были перехвачены над Брянской областью.
В ту ночь атаке подверглась также столица и Подмосковье, погибли три человека и более десяти пострадали. Над регионами сбили 91 дрон, мэр Москвы Сергей Собянин назвал это самым массированным ударом по столице.
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