Число погибших в результате атаки дронов на Подмосковье выросло до трех

Число погибших в результате ночной атаки украинских дронов на Подмосковье выросло до трех, все они — сотрудники «Мираторга». Минобороны отчитывалось о перехвате 91 беспилотника, их обломки упали на парковку предприятия

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Число погибших в результате атаки украинских дронов на Московскую область выросло до трех, сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева.

«Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался. Врачи сделали все, что смогли», — написала она в телеграм-канале.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что все трое погибших работали в «Мираторге». По его словам, третьему мужчине было 43 года, он получил ранение живота, перелом плеча и ранение голени. У погибшего остались жена и пятилетний сын.

Воробьев и Хрусталева выразили соболезнования родственникам погибших и пообещали оказать всю необходимую помощь.

Массированная атака украинских беспилотников на Подмосковье произошла в ночь на 11 марта. Минобороны России отчитывалось о перехвате 91 дрона над столичным регионом. Обломки упали на парковку дистрибьюторского центра «Мираторга» в селе Ям близ подмосковного Домодедово. Изначально сообщалось о гибели 38-летнего и 50-летнего сотрудников компании и 18 пострадавших, трое из которых — дети. Более 40 автомобилей, находившихся на парковке в момент атаки, были повреждены. В «Мираторге» пообещали компенсировать семьям погибших расходы на похороны и выплатить по 1,5 млн руб. От властей Подмосковья они получат по 1 млн руб.

Video