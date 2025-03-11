 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Число погибших в результате атаки дронов на Подмосковье выросло до трех

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Число погибших в результате ночной атаки украинских дронов на Подмосковье выросло до трех, все они — сотрудники «Мираторга». Минобороны отчитывалось о перехвате 91 беспилотника, их обломки упали на парковку предприятия
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Число погибших в результате атаки украинских дронов на Московскую область выросло до трех, сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева.

«Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался. Врачи сделали все, что смогли», — написала она в телеграм-канале.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что все трое погибших работали в «Мираторге». По его словам, третьему мужчине было 43 года, он получил ранение живота, перелом плеча и ранение голени. У погибшего остались жена и пятилетний сын.

Воробьев и Хрусталева выразили соболезнования родственникам погибших и пообещали оказать всю необходимую помощь.

Крупнейшая атака беспилотников на Россию. Главное
Политика

Массированная атака украинских беспилотников на Подмосковье произошла в ночь на 11 марта. Минобороны России отчитывалось о перехвате 91 дрона над столичным регионом. Обломки упали на парковку дистрибьюторского центра «Мираторга» в селе Ям близ подмосковного Домодедово. Изначально сообщалось о гибели 38-летнего и 50-летнего сотрудников компании и 18 пострадавших, трое из которых — дети. Более 40 автомобилей, находившихся на парковке в момент атаки, были повреждены. В «Мираторге» пообещали компенсировать семьям погибших расходы на похороны и выплатить по 1,5 млн руб. От властей Подмосковья они получат по 1 млн руб.

Число погибших в результате атаки дронов на Подмосковье выросло до трех
Video

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Домодедово Военная операция на Украине Московская область беспилотники погибшие Мираторг
Материалы по теме
Воробьев назвал цель атаки дронов на парковку «Мираторга» в Домодедово
Общество
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты
Политика
На парковке в Домодедово после падения дронов сгорели 20 автомобилей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 95,44 (-1,42) Инвестиции, 10 мар, 18:07 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 88,39 (-0,75) Инвестиции, 10 мар, 18:07
В Санкт-Петербурге женщина умерла после пластической операцииОбщество, 15:25
ЦСКА не продаст футболиста Кисляка в «Спартак»Спорт, 15:21
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 15:20
Напавшего с ножом на одноклассников школьника задержалиОбщество, 15:17
Майнер с шансом 1 к миллиону добыл блок биткоина и заработал $245 тыс.Крипто, 15:14
В Москве планируют увеличить число процедур ЭКО по полису ОМС в 1,5 разаГород, 15:12
Житель Вологодской области поджег магазин из-за запрета на алкогольОбщество, 15:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В лесу в Псковской области нашли тело новорожденного в женской сумкеОбщество, 15:00
Координатор покушения на экс-депутата Рады получил 24 года колонииПолитика, 14:59
Аналитики сообщили о небольшом росте цен на вторичку в Москве и областиНедвижимость, 14:52
Хинштейн сообщил о состоянии пострадавших при ударе дрона по ТЦПолитика, 14:48
«Адмирал» выиграл Кубок икры по итогам шести дальневосточных дерби в КХЛСпорт, 14:47
Минобороны сообщило о перехвате шести дронов близ Курской АЭСПолитика, 14:44
Минобороны сообщило о взятии под контроль Горького в ДНРПолитика, 14:43