Последствия рекордной атаки БПЛА на Россию. Фоторепортаж

По данным Минобороны на 8:22 утра, в ночь на 11 марта силы ПВО перехватили 337 дронов, из них больше всего в Курской (126) и в Московской (91) областях.

По словам Мэра Москвы Сергея Собянина, 74 БПЛА были сбиты на подлете к Москве. Он назвал это самой массированной атакой на столицу.