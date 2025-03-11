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Военная операция на Украине ,  
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Последствия рекордной атаки БПЛА на Россию. Фоторепортаж

В ночь на 11 марта над регионами России сбили 337 беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

В ночь на 11 марта ВСУ атаковали регионы России рекордным числом беспилотников. По данным Минобороны, дроны сбили над 10 регионами, включая Подмосковье, где перехвачены 91 БПЛА. Последствия налета — в фоторепортаже РБК
По данным Минобороны на 8:22 утра, в ночь на 11 марта силы ПВО перехватили 337 дронов, из них больше всего в Курской (126) и в Московской (91) областях. По словам Мэра Москвы Сергея Собянина, 74 БПЛА были сбиты на подлете к Москве. Он назвал это самой массированной атакой на столицу.
Фото: vorobiev_live / Telegram

По данным Минобороны на 8:22 утра, в ночь на 11 марта силы ПВО перехватили 337 дронов, из них больше всего в Курской (126) и в Московской (91) областях.

По словам Мэра Москвы Сергея Собянина, 74 БПЛА были сбиты на подлете к Москве. Он назвал это самой массированной атакой на столицу.

Также Минобороны отчитались о дронах, сбитых над Брянской, Белгородской, Рязанской, Калужской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Нижегородской областями. О воздушной атаке на регионы также рассказали губернаторы Тульской и Владимирской областей. В Липецкой области ранен один человек, который решил выйти из машины и посмотреть на летящий беспилотник.
Фото: vorobiev_live / Telegram

Также Минобороны отчитались о дронах, сбитых над Брянской, Белгородской, Рязанской, Калужской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Нижегородской областями. О воздушной атаке на регионы также рассказали губернаторы Тульской и Владимирской областей.

В Липецкой области ранен один человек, который решил выйти из машины и посмотреть на летящий беспилотник.

Жертвами атаки дронов стали сотрудники дистрибьютерского центра &laquo;Мираторга&raquo; в Домодедово (на фото). Охранник 38 лет погиб на месте, еще двое получили ранения при падении обломков. Один из пострадавших, 50-летний мужчина, скончался в больнице Видного утром, второй пострадавший&nbsp;&mdash; 44-летний мужчина&nbsp;&mdash; госпитализирован в Домодедовскую больницу с травмами головы.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Жертвами атаки дронов стали сотрудники дистрибьютерского центра «Мираторга» в Домодедово (на фото). Охранник 38 лет погиб на месте, еще двое получили ранения при падении обломков. Один из пострадавших, 50-летний мужчина, скончался в больнице Видного утром, второй пострадавший — 44-летний мужчина — госпитализирован в Домодедовскую больницу с травмами головы.

Из-за пожара, вызванного падением осколков БПЛА, на парковке &laquo;Мираторга&raquo; сгорели&nbsp;более 20 автомобилей, всего повреждены 40 машин.
Фото: vorobiev_live / Telegram

Из-за пожара, вызванного падением осколков БПЛА, на парковке «Мираторга» сгорели более 20 автомобилей, всего повреждены 40 машин.

Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Из-за ночной атаки в Подмосковье пострадали 18&nbsp;человек, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Из-за ночной атаки в Подмосковье пострадали 18 человек, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Около шести утра Мэр Москвы рассказал, что в результате падения обломков была &laquo;незначительно повреждена&raquo; кровля дома на Домодедовской улице в Орехово-Борисово.
Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Около шести утра Мэр Москвы рассказал, что в результате падения обломков была «незначительно повреждена» кровля дома на Домодедовской улице в Орехово-Борисово.

На фото: сотрудник полиции у закрытого проезда возле жилого многоквартирного дома на Домодедовской улице.
Фото: Валерия Калугина / ТАСС

На фото: сотрудник полиции у закрытого проезда возле жилого многоквартирного дома на Домодедовской улице.

На фото: сотрудники спецслужб у поврежденного дома на Домодедовской улице в Москве.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На фото: сотрудники спецслужб у поврежденного дома на Домодедовской улице в Москве.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
В Раменском обломки упали на многоквартирный дом (на фото).
Фото: Вероника Зорина / ТАСС

В Раменском обломки упали на многоквартирный дом (на фото).

Повреждены как минимум семь квартир на четырех верхних этажах, эвакуированы 12 человек, трое из которых&nbsp;&mdash; дети.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Повреждены как минимум семь квартир на четырех верхних этажах, эвакуированы 12 человек, трое из которых — дети.

Пострадавшим оказали помощь на месте, эвакуированных разместили в здании ближайшей гимназии или у родственников.
Фото: Вероника Зорина / ТАСС

Пострадавшим оказали помощь на месте, эвакуированных разместили в здании ближайшей гимназии или у родственников.

Беспилотники атаковали и подмосковный город Видное (на фото повреждения ЖК &laquo;Видный Берег 2.0&raquo;). В городе получили ранения пятеро взрослых и четырехлетний ребенок, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Беспилотники атаковали и подмосковный город Видное (на фото повреждения ЖК «Видный Берег 2.0»).

В городе получили ранения пятеро взрослых и четырехлетний ребенок, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

На фото: подмосковный город Видное, Западный квартал, д. 5к1. Жительница Видного Елена, на крышу дома которой упал БПЛА, поделилась, что &laquo;грохот услышал весь дом в 5 утра&raquo;. &laquo;Пытались понять, что происходит, нужно&nbsp;ли выбегать на улицу. Сработала пожарная сигнализация, и кто-то с верхних этажей в чате написал, что гарью пахнет. Мы никуда не выходили, ребенок даже не проснулся&raquo;,&nbsp;&mdash; рассказала она.
Фото: vorobiev_live / Telegram

На фото: подмосковный город Видное, Западный квартал, д. 5к1.

Жительница Видного Елена, на крышу дома которой упал БПЛА, поделилась, что «грохот услышал весь дом в 5 утра». «Пытались понять, что происходит, нужно ли выбегать на улицу. Сработала пожарная сигнализация, и кто-то с верхних этажей в чате написал, что гарью пахнет. Мы никуда не выходили, ребенок даже не проснулся», — рассказала она.

На фото: город Видное, Западный квартал, д. 5к1.
Фото: vorobiev_live / Telegram

На фото: город Видное, Западный квартал, д. 5к1.

На фото: город Видное, Западный квартал, д. 6.
Фото: vorobiev_live / Telegram

На фото: город Видное, Западный квартал, д. 6.

На фото: город Видное, жилой дом на улице В.Н. Фокина.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На фото: город Видное, жилой дом на улице В.Н. Фокина.

На фото: поврежденный многоквартирный дом в деревне Сапроново.
Фото: AP / ТАСС

На фото: поврежденный многоквартирный дом в деревне Сапроново.

На фото: обломки БПЛА в деревне Сапроново, Подмосковье. В Московской области вызовы, связанные с падением беспилотников, также поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

На фото: обломки БПЛА в деревне Сапроново, Подмосковье.

В Московской области вызовы, связанные с падением беспилотников, также поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

В Белгородской области в поселке Красная Яруга был атакован автомобиль (на фото), пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в городскую больницу. Также в поселке была повреждена линия электропередачи, без света остались жители 36 населенных пунктов.
Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгородской области в поселке Красная Яруга был атакован автомобиль (на фото), пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в городскую больницу.

Также в поселке была повреждена линия электропередачи, без света остались жители 36 населенных пунктов.

Также в Белгородской области были повреждены частные дома в городе Валуйки, поселках Майский и Малиновка, селах Нечаевка, Доброе и Муром.
Фото: vvgladkov / Telegram

Также в Белгородской области были повреждены частные дома в городе Валуйки, поселках Майский и Малиновка, селах Нечаевка, Доброе и Муром.

На фото: последствия атаки в Белгородской области.
Фото: vvgladkov / Telegram

На фото: последствия атаки в Белгородской области.

На фото: последствия атаки в Белгородской области. ВСУ совершили массированную атаку&nbsp;накануне переговоров делегаций США и Украине в Саудовской Аравии.
Фото: vvgladkov / Telegram

На фото: последствия атаки в Белгородской области.

ВСУ совершили массированную атаку накануне переговоров делегаций США и Украине в Саудовской Аравии.

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Дарья Широкова, Анастасия Сирина Анастасия Сирина
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