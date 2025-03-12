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Военная операция на Украине ,  
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В ЕС призвали «готовиться к худшему» из-за риска войны России и НАТО

Еврокомиссар Кубилюс призвал «готовиться к худшему» из-за риска войны
Сюжет
Военная операция на Украине

Европа должна «готовиться к худшему», чтобы быть готовой к конфронтации России с НАТО, заявил еврокомиссар по обороне литовец Андрюс Кубилюс на сессии Европарламента в Страсбурге.

«Сегодня, как никогда ранее, Европа должна готовиться к худшему, чтобы предотвратить худшее. Возможность военной агрессии против нас [существует]. Такая подготовка — единственный способ сдержать худшее», — сказал он.

По его словам, «Россия может быть готова к конфронтации с НАТО через пять лет или меньше». Он также призвал ЕС взять ответственность за собственную оборону и поддерживать Украину.

Рютте призвал страны НАТО готовиться к войне
Политика
Марк Рютте (в центре)

В НАТО и странах-членах альянса неоднократно заявили о риске войны с Россией. Так, в середине января генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что НАТО необходимо «переключить мышление на военное время» и готовиться к войне, чтобы ее предотвратить. Он отметил, что подразумевает под этим увеличение расходов на оборону, продолжение поддержки Украины и укрепление сотрудничества с партнерами НАТО по всему миру.

Президент России Владимир Путин заявлял об отсутствии территориальных претензий и интереса воевать со странами альянса. Он назвал заявления о возможном нападении России на НАТО «бредом» и «пугалкой для бюргеров».

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