 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Блогер Лекс Фридман заявил, что находился в Москве во время атаки БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Лекс Фридман
Лекс Фридман (Фото: lexfridman / X)

Американский блогер и журналист Лекс Фридман заявил, что находился в Москве во время массированной атаки беспилотников ВСУ на столичный регион.

«Я сейчас в Москве, вскоре поеду в Саудовскую Аравию. Эта массированная атака дронов пришлась очень близко к месту, где я нахожусь», — написал Фридман в соцсети X.

Блогер добавил, что не пострадал в результате атак, и отметил, что «эти [атаки] не являются действиями двух сторон, стремящихся к заключению мира».

В январе 2025 года Фридман заявил, что планирует отправиться в Россию и взять интервью у президента Владимира Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил контакты Фридмана с российской стороной и отметил, что в Кремле «в любом случае будут рады приезду в Москву» Фридмана.

Блогер Лекс Фридман заявил о планах взять интервью у Путина
Политика
Лекс Фридман

Лекс Фридман (имя при рождении — Алексей Федотов) — ведущий научно-популярного подкаста Lex Fridman Podcast на YouTube. Это одно из самых успешных подобных шоу в мире. Его гостями в разное время были ученые, артисты, руководители крупных компаний и президенты стран: Илон Маск, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Мэттью Макконахи, Марк Цукерберг, Канье Уэст и другие. Канал Фридмана на YouTube имеет более 4,5 млн подписчиков.

В описании телеграм-канала ведущего говорится, что он свободно владеет русским языком. Фридман родился в Чкаловске Таджикской ССР и сам называл себя «наполовину украинцем, наполовину русским».

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Дмитрий Песков Владимир Путин Лекс Фридман Москва атака дронов Военная операция на Украине Украина
Материалы по теме
Кремль связал удары БПЛА с желанием «подпортить наметившуюся тенденцию»
Политика
При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали 18 человек
Политика
Захарова указала, что атака БПЛА на Москву совпала с визитом генсека ОБСЕ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 95,44 (-1,42) Инвестиции, 10 мар, 18:07 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 88,39 (-0,75) Инвестиции, 10 мар, 18:07
В Санкт-Петербурге женщина умерла после пластической операцииОбщество, 15:25
ЦСКА не продаст футболиста Кисляка в «Спартак»Спорт, 15:21
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 15:20
Напавшего с ножом на одноклассников школьника задержалиОбщество, 15:17
Майнер с шансом 1 к миллиону добыл блок биткоина и заработал $245 тыс.Крипто, 15:14
В Москве планируют увеличить число процедур ЭКО по полису ОМС в 1,5 разаГород, 15:12
Житель Вологодской области поджег магазин из-за запрета на алкогольОбщество, 15:07
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
В лесу в Псковской области нашли тело новорожденного в женской сумкеОбщество, 15:00
Координатор покушения на экс-депутата Рады получил 24 года колонииПолитика, 14:59
Аналитики сообщили о небольшом росте цен на вторичку в Москве и областиНедвижимость, 14:52
Хинштейн сообщил о состоянии пострадавших при ударе дрона по ТЦПолитика, 14:48
«Адмирал» выиграл Кубок икры по итогам шести дальневосточных дерби в КХЛСпорт, 14:47
Минобороны сообщило о перехвате шести дронов близ Курской АЭСПолитика, 14:44
Минобороны сообщило о взятии под контроль Горького в ДНРПолитика, 14:43