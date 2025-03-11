Блогер Лекс Фридман заявил, что находился в Москве во время атаки БПЛА

Лекс Фридман (Фото: lexfridman / X)

Американский блогер и журналист Лекс Фридман заявил, что находился в Москве во время массированной атаки беспилотников ВСУ на столичный регион.



«Я сейчас в Москве, вскоре поеду в Саудовскую Аравию. Эта массированная атака дронов пришлась очень близко к месту, где я нахожусь», — написал Фридман в соцсети X.

Блогер добавил, что не пострадал в результате атак, и отметил, что «эти [атаки] не являются действиями двух сторон, стремящихся к заключению мира».

В январе 2025 года Фридман заявил, что планирует отправиться в Россию и взять интервью у президента Владимира Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил контакты Фридмана с российской стороной и отметил, что в Кремле «в любом случае будут рады приезду в Москву» Фридмана.



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Лекс Фридман (имя при рождении — Алексей Федотов) — ведущий научно-популярного подкаста Lex Fridman Podcast на YouTube. Это одно из самых успешных подобных шоу в мире. Его гостями в разное время были ученые, артисты, руководители крупных компаний и президенты стран: Илон Маск, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Мэттью Макконахи, Марк Цукерберг, Канье Уэст и другие. Канал Фридмана на YouTube имеет более 4,5 млн подписчиков.В описании телеграм-канала ведущего говорится, что он свободно владеет русским языком. Фридман родился в Чкаловске Таджикской ССР и сам называл себя «наполовину украинцем, наполовину русским».