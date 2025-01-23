Кремль сообщил о контактах с американским блогером по интервью с Путиным
Американский журналист Лекс Фридман уведомил российскую сторону о желании приехать в Москву и обсудить возможность интервью с президентом Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Мы с ним на связи, он выходил на нас. Сказал, что сначала хотел бы приехать в Москву — он же родом отсюда, из наших краев — и обсудить возможность интервью с президентом», — сказал Песков.
По его словам, Фридману известно, что «это не вопрос ближней перспективы». «Чтобы у президента появилась потребность дать интервью, должны быть какие-то условия, которые требуют разъяснений дополнительных. По крайней мере, он будет одним из тех, кого мы будем рассматривать и предлагать президенту. Пока каких-то точных договоренностей на этот счет нет», — отметил пресс-секретарь главы государства.
Песков добавил, что «в любом случае будем рады приезду в Москву» Фридмана.
рассказал об этих планах накануне на подкасте комика и актера Джо Рогана. Он не уточнил сроки возможной поездки и наличие договоренностей на этот счет. Вместе с тем Фридман напомнил, что уже брал интервью у президента Украины Владимира Зеленского, которое вышло в начале января.
Лекс Фридман (имя при рождении — Алексей Федотов) родился в Чкаловске Таджикской ССР и называл себя «наполовину украинцем, наполовину русским». Он является ведущим одного из самых успешных научно-популярных подкастов в мире Lex Fridman Podcast на YouTube. Среди его гостей были президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, основатель SpaceX Илон Маск, рэпер Канье Уэст и другие. У его YouTube-канала свыше 4,5 млн подписчиков.
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