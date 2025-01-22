Блогер Лекс Фридман заявил о планах взять интервью у Путина
Американский журналист Лекс Фридман заявил, что планирует отправиться в Россию и взять интервью у президента Владимира Путина. Об этом он сообщил на подкасте комика и актера Джо Рогана, выпуск которого размещен на Youtube.
Фридман напомнил, что уже брал интервью у украинского президента Владимира Зеленского.
«Я отправлюсь в Россию для того, чтобы взять интервью у Владимира Путина», — сказал он. Фридман не уточнил, достигнута ли договоренность по этому поводу, и не назвал сроков возможной поездки.
Лекс Фридман (имя при рождении — Алексей Федотов) — ведущий научно-популярного подкаста Lex Fridman Podcast на Youtube. Это одно из самых успешных подобных шоу в мире. Его гостями в разное время были ученые, артисты, руководители крупных компаний и президенты стран: Илон Маск, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Мэттью Макконахи, Марк Цукерберг, Канье Уэст и другие.
Канал Фридмана на Youtube имеет более 4,5 млн подписчиков. В описании телеграм-канала ведущего говорится, что он свободно владеет русским языком, одно из последних аудиосообщений в нем частично записано на русском.
Фридман родился в Чкаловске Таджикской ССР, он имеет еврейско-украинское происхождение, хотя сам называл себя «наполовину украинцем, наполовину русским».
В начале декабря Фридман сообщил в X, что планирует взять интервью и у Зеленского, и у Путина «вероятно, в январе». Он отметил, что с этой целью намерен посетить Киев и Москву. Подкастер также добавил, что «осознает риски».
Интервью Фридмана с Зеленским вышло в начале января.
В феврале 2024 года вышло интервью российского президента американскому журналисту Такеру Карлсону. Для этого он также посещал Москву. Решение взять интервью у Путина Карлсон объяснил тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине. Журналиста раскритиковали некоторые политики и представители СМИ, однако он заявил, что не чувствует себя виноватым, и отказался считать свой поступок предательством.
Впоследствии Карлсон также взял интервью у главы МИД России Сергея Лаврова.
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