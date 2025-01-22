 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Блогер Лекс Фридман заявил о планах взять интервью у Путина

Американский подкастер Лекс Фридман заявил о планах взять интервью у Путина
Фридман вновь заявил о планах поехать в Москву, чтобы взять интервью у Путина — об этом он уже писал в декабре. Блогер родился в СССР и свободно говорит на русском. Ранее он взял интервью у Зеленского

Американский журналист Лекс Фридман заявил, что планирует отправиться в Россию и взять интервью у президента Владимира Путина. Об этом он сообщил на подкасте комика и актера Джо Рогана, выпуск которого размещен на Youtube.

Фридман напомнил, что уже брал интервью у украинского президента Владимира Зеленского.

«Я отправлюсь в Россию для того, чтобы взять интервью у Владимира Путина», — сказал он. Фридман не уточнил, достигнута ли договоренность по этому поводу, и не назвал сроков возможной поездки.

Песков рассказал, смотрел ли Путин интервью Лаврова
Политика
Дмитрий Песков

Лекс Фридман (имя при рождении — Алексей Федотов) — ведущий научно-популярного подкаста Lex Fridman Podcast на Youtube. Это одно из самых успешных подобных шоу в мире. Его гостями в разное время были ученые, артисты, руководители крупных компаний и президенты стран: Илон Маск, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Мэттью Макконахи, Марк Цукерберг, Канье Уэст и другие.

Канал Фридмана на Youtube имеет более 4,5 млн подписчиков. В описании телеграм-канала ведущего говорится, что он свободно владеет русским языком, одно из последних аудиосообщений в нем частично записано на русском.

Фридман родился в Чкаловске Таджикской ССР, он имеет еврейско-украинское происхождение, хотя сам называл себя «наполовину украинцем, наполовину русским».

В начале декабря Фридман сообщил в X, что планирует взять интервью и у Зеленского, и у Путина «вероятно, в январе». Он отметил, что с этой целью намерен посетить Киев и Москву. Подкастер также добавил, что «осознает риски».

Интервью Фридмана с Зеленским вышло в начале января.

В феврале 2024 года вышло интервью российского президента американскому журналисту Такеру Карлсону. Для этого он также посещал Москву. Решение взять интервью у Путина Карлсон объяснил тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине. Журналиста раскритиковали некоторые политики и представители СМИ, однако он заявил, что  не чувствует себя виноватым, и отказался считать свой поступок предательством.

Впоследствии Карлсон также взял интервью у главы МИД России Сергея Лаврова.

Читайте РБК в Telegram.

Участника «Что? Где? Когда?» внесли в список экстремистов и террористов

Госдума разрешила использовать машины россиян при КТО

Самые ожидаемые российские сериалы 2025 года. Список

Сколько россияне тратили в 2024 году

Дональд Трамп впервые прокомментировал мемкоин TRUMP

Ставки до 35%: что будет с ипотекой в 2025 году

Как живет Анапа после катастрофы в Черном море. Видео

АвтоВАЗ представит гоночную Lada

Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду

Названы самые востребованные автомобили с пробегом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Путин интервью
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Глава отдела мнений Welt решила уволиться из-за интервью с Маском
Политика
Захарова назвала дату выхода интервью Лаврова журналисту Карлсону
Политика
Карлсон обвинил посольство США в запрете на интервью с Зеленским
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 103,24 (-0,04) Инвестиции, 22 янв, 19:20 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 98,28 (-1,65) Инвестиции, 22 янв, 19:20
Турция захотела выкупить акции Turkcell у основанной Фридманом Letter OneБизнес, 00:37
Трамп запретил нелегальным мигрантам пересекать границу США с МексикойПолитика, 00:17
Судившемуся в России с Apple изобретателю отказали в защите его патентаТехнологии и медиа, 00:01
В «Единой России» анонсировали «перезагрузку» «Молодой гвардии»Политика, 00:01
KIA и VW заявили о «несоразмерных» выплатах автомобилистам в РоссииОбщество, 00:00
Блогер Лекс Фридман заявил о планах взять интервью у ПутинаПолитика, 22 янв, 23:57
Збруев раскрыл причины своей госпитализацииОбщество, 22 янв, 23:48
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Сын Сороса описал новый срок Трампа цитатой МарксаПолитика, 22 янв, 23:26
Зеленский запросил у Трампа американских солдат в контингент на УкраинеПолитика, 22 янв, 23:05
Солнце выбросило плазму черного цветаОбщество, 22 янв, 23:02
Google прокомментировала решение суда Англии против российских каналовТехнологии и медиа, 22 янв, 22:51
Зеленский назвал условие «для справедливых переговоров» с РоссиейПолитика, 22 янв, 22:45
В Гольяново кипяток разлился по проезжей части. ВидеоОбщество, 22 янв, 22:25
Взрывы раздались в ХарьковеПолитика, 22 янв, 22:15