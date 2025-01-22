Блогер Лекс Фридман заявил о планах взять интервью у Путина

Фридман вновь заявил о планах поехать в Москву, чтобы взять интервью у Путина — об этом он уже писал в декабре. Блогер родился в СССР и свободно говорит на русском. Ранее он взял интервью у Зеленского

Американский журналист Лекс Фридман заявил, что планирует отправиться в Россию и взять интервью у президента Владимира Путина. Об этом он сообщил на подкасте комика и актера Джо Рогана, выпуск которого размещен на Youtube.

Фридман напомнил, что уже брал интервью у украинского президента Владимира Зеленского.

«Я отправлюсь в Россию для того, чтобы взять интервью у Владимира Путина», — сказал он. Фридман не уточнил, достигнута ли договоренность по этому поводу, и не назвал сроков возможной поездки.

Лекс Фридман (имя при рождении — Алексей Федотов) — ведущий научно-популярного подкаста Lex Fridman Podcast на Youtube. Это одно из самых успешных подобных шоу в мире. Его гостями в разное время были ученые, артисты, руководители крупных компаний и президенты стран: Илон Маск, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Мэттью Макконахи, Марк Цукерберг, Канье Уэст и другие. Канал Фридмана на Youtube имеет более 4,5 млн подписчиков. В описании телеграм-канала ведущего говорится, что он свободно владеет русским языком, одно из последних аудиосообщений в нем частично записано на русском. Фридман родился в Чкаловске Таджикской ССР, он имеет еврейско-украинское происхождение, хотя сам называл себя «наполовину украинцем, наполовину русским».

В начале декабря Фридман сообщил в X, что планирует взять интервью и у Зеленского, и у Путина «вероятно, в январе». Он отметил, что с этой целью намерен посетить Киев и Москву. Подкастер также добавил, что «осознает риски».

Интервью Фридмана с Зеленским вышло в начале января.

В феврале 2024 года вышло интервью российского президента американскому журналисту Такеру Карлсону. Для этого он также посещал Москву. Решение взять интервью у Путина Карлсон объяснил тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине. Журналиста раскритиковали некоторые политики и представители СМИ, однако он заявил, что не чувствует себя виноватым, и отказался считать свой поступок предательством.

Впоследствии Карлсон также взял интервью у главы МИД России Сергея Лаврова.