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Военная операция на Украине ,  
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Песков призвал не преувеличивать эффект от визита главы ОБСЕ в день атаки

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Феридун Синирлиоглу
Феридун Синирлиоглу (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Москве было необходимо продемонстрировать генсеку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу последствия атаки украинских беспилотников на город, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о том, какую реакцию ожидают в Кремле на визит Синирлиоглу на место падения обломков дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дипломат приехал в Видное и ознакомился с последствиями удара БПЛА по жилому дому.

По мнению Пескова, преувеличивать ожидания от визита генсека на место ЧП не следует.

«Не нужно преувеличивать такие ожидания, но показывать, безусловно, нужно. <...> Показали, куда бьет киевский режим. Вот это важно понимать, что речь идет о жилых домах», — сказал представитель Кремля.

Встреча Синирлиоглу с президентом России Владимиром Путиным не планируется, отметил Песков. По его словам, у ОБСЕ «большие проблемы», организация не предотвратила начало конфликта на Украине, «хотя могла это сделать». Однако переговоры с ОБСЕ проводит российский МИД, уточнил Песков.

Синирлиоглу прилетел в Москву 10 марта. 11 марта он проведет переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Это первый визит главы организации в Россию за три с половиной года. Летом 2021 года Москву посетила занимавшая на тот момент должность генсека ОБСЕ Хельга Шмид.

Минобороны сообщило о перехвате рекордного числа дронов ВСУ над Россией
Политика
Фото:Минобороны России / Global Look Press

Минобороны сообщило о перехвате рекордного числа беспилотников в российских регионах. В ночь на 11 марта системы ПВО сбили 337 БПЛА, больше половины из них уничтожили в Курской области.

Над Московской областью сбили 91 дрон. В регионе в результате удара погибли два человека, пострадали 18 человек, в том числе трое детей. В частности, в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе при падении обломков БПЛА пострадали шесть человек, в том числе четырехлетний ребенок.

Мэр столицы Сергей Собянин назвал удар по городу наиболее массированной атакой дронов на Москву.

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Военная операция на Украине Дмитрий Песков ОБСЕ
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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