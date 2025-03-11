Генсеку ОБСЕ показали место падения дронов в подмосковном Видном

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Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу, прибывший накануне в Москву, посетил место падения украинских беспилотников, сообщила представитель МИДа Мария Захарова.

В частности, Синирлиоглу побывал у многоквартирного жилого дома в подмосковном Видном.

К посту Захарова приложила фотографии, на которых генсек ОБСЕ в составе делегации стоит у здания, ему показывают след от удара в районе верхних этажей.

«Отрицать очевидное, тем более увиденное собственными глазами, невозможно», — написала дипломат.

Синирлиоглу прибыл в Москву на переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы обсудить широкий спектр тем, 10 марта.

В ночь на 11 марта случилась крупнейшая атака беспилотников на Россию; Москву и область атаковали 74 дрона. После этого Захарова сообщила, что делегация генсека ОБСЕ посетит место падения дронов, чтобы увидеть последствия удара своими глазами.