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Военная операция на Украине ,  
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Захарова сообщила, что генсек ОБСЕ посетит место падения дронов в Москве

Сюжет
Военная операция на Украине
Постоянный представитель РФ при при ОБСЕ Александр Лукашевич и Феридун Синирлиоглу (слева направо)
Постоянный представитель РФ при при ОБСЕ Александр Лукашевич и Феридун Синирлиоглу (слева направо) (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу, прибывший накануне в Москву, отправится на место падения украинских беспилотников. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По словам Захаровой, делегация направится на место падения дронов, чтобы на месте увидеть последствия. 

Крупнейшая атака беспилотников на Россию. Главное
Политика

Глава ОБСЕ прибыл в Москву на переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы обсудить широкий спектр тем, посвященных работе организации и ее взаимодействию с Россией.

Экс-глава МИД Турции Синирлиоглу стал генсеком ОБСЕ 6 декабря 2024 года, сменив на этой должности Хельгу Шмид. Это первый визит турецкого дипломата в Россию в новом статусе. Предыдущий генсек ОБСЕ приезжала в Россию в 2021 году.

По данным Минобороны, в ночь на 11 марта над российскими регионами силы ПВО сбили 337 украинских беспилотников, из них 91 — над Московским регионом. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, атака на столицу стала самой массированной с начала военной операции на Украине. СК завел уголовное дело по статье о теракте.

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Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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