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Дирекция по строительству космодрома Восточный переедет в Благовещенск

Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Офис дирекции по строительству космодрома Восточный будет перенесен из Москвы в Благовещенск, сообщила пресс-служба «Роскосмоса». В сообщении сказано, что целью переезда служит более эффективное выполнение функций.

«В Москве останется только представительство с сокращенным составом сотрудников. В ЗАТО «Циолковский», где располагается космодром, строительным контролем будет заниматься, как и прежде, филиал дирекции», — сообщили в госкорпорации.

Дирекцию по строительству космодрома Восточный возглавил Николай Новиков. В сообщении «Роскосмоса» сказано, что он родился в 1994 году в Белгороде, в 2018-м окончил Московский государственный строительный университет, впоследствии работал на руководящих должностях, а в последнее время занимал пост заместителя директора ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» Москвы.

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Фото:Госкорпорация «Роскосмос»

В феврале 2025 года новый глава «Роскосмоса» уволил двух своих заместителей, работавших при прежнем руководителе госкорпорации Юрии Борисове. В частности, посты покинули заместитель гендиректора — статс-секретарь Ольга Вилкова и замгендиректора по развитию промышленности Арсений Брыкин. В «Роскосмосе» своих постов лишились также первый заместитель гендиректора Андрей Ельчанинов и замгендиректора по космическим комплексам и науке Александр Блошенко.

Дмитрий Баканов стал новым гендиректором «Роскосмоса» 6 февраля. С 2011 по 2019 год он руководил компанией «Спутниковая система «Гонец» — единым оператором по системам связи, вещания и ретрансляции «Роскосмоса». В августе 2019 года перешел в Министерство транспорта и стал директором департамента цифровой трансформации, а затем заместителем министра.

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Дмитрий Баканов фото

Дмитрий Баканов

глава «Роскосмоса»
7 октября 1985 года
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