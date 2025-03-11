Дирекция по строительству космодрома Восточный переедет в Благовещенск

Фото: Роскосмос

Офис дирекции по строительству космодрома Восточный будет перенесен из Москвы в Благовещенск, сообщила пресс-служба «Роскосмоса». В сообщении сказано, что целью переезда служит более эффективное выполнение функций.

«В Москве останется только представительство с сокращенным составом сотрудников. В ЗАТО «Циолковский», где располагается космодром, строительным контролем будет заниматься, как и прежде, филиал дирекции», — сообщили в госкорпорации.

Дирекцию по строительству космодрома Восточный возглавил Николай Новиков. В сообщении «Роскосмоса» сказано, что он родился в 1994 году в Белгороде, в 2018-м окончил Московский государственный строительный университет, впоследствии работал на руководящих должностях, а в последнее время занимал пост заместителя директора ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» Москвы.



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