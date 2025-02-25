Новый глава «Роскосмоса» уволил еще двух своих заместителей

Госкорпорацию продолжили покидать заместители гендиректора, работавшие при Юрии Борисове. Кроме того, назначены новые главы «Главкосмоса» и НПО «Техномаш», а также директор по возведению космодрома «Восточный»

Ольга Вилкова (Фото: Роскосмос)

Госкорпорация «Роскосмос» объявила о проведении кадровых перестановок в руководстве.

В частности, свои посты покинули заместители гендиректора статс-секретарь Ольга Вилкова и замгендиректора по развитию промышленности Арсений Брыкин.

Из других перестановок:

НПО «Техномаш» вместо Юрия Власова возглавил его заместитель по операционной эффективности, экономике и финансам Павел Полещенков;

гендиректор «Главкосмоса» Илья Тарасенко ушел в отставку, его должность заняла первый заместитель Наталья Локтева, с которой заключили срочный договор до назначения руководителя в установленном порядке;

исполняющим обязанности главы дирекции по строительству космодрома «Восточный» вместо Виктора Степанова стал начальник группы Главного контрольного управления города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства» Владимир Кучеров.

Около трех недель назад, 6 февраля, был уволен глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, вместо него назначили замминистра транспорта Дмитрия Баканова. Спустя несколько дней тот провел ряд кадровых изменений в госкорпорации: покинул пост первый заместитель гендиректора Андрей Ельчанинов в связи с переходом на новое место работы, заместитель гендиректора по космическим комплексам и науке Александр Блошенко ушел в отставку по соглашению сторон.

Знакомый с ситуацией в «Роскосмосе» источник РБК рассказал, что кадровые решения приняли на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который возводится на территории ГКНПЦ имени Хруничева. «Стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов», — рассказал собеседник.

«Никаких претензий к Юрию Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться», — сообщил представитель президента Дмитрий Песков.