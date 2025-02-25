 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Новый глава «Роскосмоса» уволил еще двух своих заместителей

Госкорпорацию продолжили покидать заместители гендиректора, работавшие при Юрии Борисове. Кроме того, назначены новые главы «Главкосмоса» и НПО «Техномаш», а также директор по возведению космодрома «Восточный»
Ольга Вилкова
Ольга Вилкова (Фото: Роскосмос)

Госкорпорация «Роскосмос» объявила о проведении кадровых перестановок в руководстве.

В частности, свои посты покинули заместители гендиректора статс-секретарь Ольга Вилкова и замгендиректора по развитию промышленности Арсений Брыкин.

Из других перестановок:

  • НПО «Техномаш» вместо Юрия Власова возглавил его заместитель по операционной эффективности, экономике и финансам Павел Полещенков;
  • гендиректор «Главкосмоса» Илья Тарасенко ушел в отставку, его должность заняла первый заместитель Наталья Локтева, с которой заключили срочный договор до назначения руководителя в установленном порядке;
  • исполняющим обязанности главы дирекции по строительству космодрома «Восточный» вместо Виктора Степанова стал начальник группы Главного контрольного управления города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства» Владимир Кучеров.

В чем причины смены главы российской космонавтики
Политика
Юрий Борисов

Около трех недель назад, 6 февраля, был уволен глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, вместо него назначили замминистра транспорта Дмитрия Баканова. Спустя несколько дней тот провел ряд кадровых изменений в госкорпорации: покинул пост первый заместитель гендиректора Андрей Ельчанинов в связи с переходом на новое место работы, заместитель гендиректора по космическим комплексам и науке Александр Блошенко ушел в отставку по соглашению сторон.

Знакомый с ситуацией в «Роскосмосе» источник РБК рассказал, что кадровые решения приняли на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который возводится на территории ГКНПЦ имени Хруничева. «Стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов», — рассказал собеседник.

«Никаких претензий к Юрию Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться», — сообщил представитель президента Дмитрий Песков.

Читайте РБК в Telegram.

Совбез ООН принял первую за три года резолюцию по Украине

Европейские страны задумали создать «Банк перевооружения» из-за Трампа

ЕС предложил Украине свою «взаимовыгодную» сделку по ресурсам

Великобритания ввела новые санкции против России

Сергей Лавров встретился с президентом Турции Эрдоганом

В Ватикане рассказали о «хорошей ночи» папы римского в больнице

Что мешает восстановлению дипотношений России и Грузии

Лавров: позиции Украины по урегулированию конфликта «постоянно меняются»

Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Роскосмос Восточный Дмитрий Баканов
Материалы по теме
«Роскосмос» и NASA продлили соглашение о перекрестных полетах на 2026 год
Политика
Рогозин поздравил Баканова с назначением на должность главы «Роскосмоса»
Технологии и медиа
Россия и Мадагаскар договорились о неразмещении первыми оружия в космосе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 92,52 (+0,5) Инвестиции, 24 фев, 18:22 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 88,21 (+0,04) Инвестиции, 24 фев, 18:22
Госдума одобрила запрет на дистанционное обучение врачейОбщество, 14:35
Как один указ Трампа разрушил бизнес-модель Shein — Fast CompanyPro, 14:34
Мосбиржа запустила дискретный аукцион по бумагам банка «Санкт-Петербург»Инвестиции, 14:26
Мосбиржа расширила список облигаций для неквалифицированных инвесторовИнвестиции, 14:24
Продажи Tesla в Европе упали на 45% после заявлений МаскаБизнес, 14:23
SuperJet с отказавшей радиолокацией экстренно сел в ШереметьевоОбщество, 14:15
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 14:14
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Совет директоров Unilever уволил гендиректора ШумахераБизнес, 14:14
Рыночный парадокс IT-стартапов: капитал и спрос есть, предложение отстаетОтрасли, 14:09
В ВТБ оценили реакцию ключевой ставки на возможное снятие санкцийФинансы, 14:02
Юра Борисов получил две номинации на премию «Ника». Список претендентовLife, 14:02
РФС подсчитал, что футбол остается самым популярным видом спорта в РоссииСпорт, 13:59
Глава Минздрава сообщил, сколько врачей не хватает в РоссииОбщество, 13:56
Новый глава «Роскосмоса» уволил еще двух своих заместителейПолитика, 13:55