Новым гендиректором «Роскосмоса» стал замминистра транспорта Баканов
Новым генеральным директором корпорации по космической отрасли «Роскосмос» стал замминистра транспорта Дмитрий Баканов, сообщила пресс-служба Кремля.
Указ о назначении подписал президент Владимир Путин.
С 2011 по 2019 год Баканов руководил, сначала в должности президента, а затем — гендиректора, компанией «Спутниковая система «Гонец» — единым оператором по системам связи, вещания и ретрансляции «Роскосмоса».
В августе 2019 года Баканов перешел в Министерство транспорта и стал директором департамента цифровой трансформации. Должность заместителя министра он занял в 2022 году.
Источник РБК, знакомый с ситуацией в «Роскосмосе», рассказал, что кадровые решения были приняты на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева. «Стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов», — объяснил он.
Ранее президент своим указом уволил Юрия Борисова с должности генерального директора «Роскосмоса».
Читайте РБК в Telegram.
Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»
В СК предложили запретить продажу алкоголя до 21 года
В Грозном планируют построить жилой небоскреб в виде джигита
Кремль сообщил об оживлении контактов с США
Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет
МИД Турции рассказал, когда появятся конкретные инициативы по Украине
РБК запускает винный салон. Расписание
Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Киселев заявил WSJ о проклятиях со стороны Запада из-за «сердец геев»
Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин