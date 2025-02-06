Новым гендиректором «Роскосмоса» стал замминистра транспорта Баканов

Дмитрий Баканов (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Новым генеральным директором корпорации по космической отрасли «Роскосмос» стал замминистра транспорта Дмитрий Баканов, сообщила пресс-служба Кремля.

Указ о назначении подписал президент Владимир Путин.

С 2011 по 2019 год Баканов руководил, сначала в должности президента, а затем — гендиректора, компанией «Спутниковая система «Гонец» — единым оператором по системам связи, вещания и ретрансляции «Роскосмоса».

В августе 2019 года Баканов перешел в Министерство транспорта и стал директором департамента цифровой трансформации. Должность заместителя министра он занял в 2022 году.

Источник РБК, знакомый с ситуацией в «Роскосмосе», рассказал, что кадровые решения были приняты на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева. «Стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов», — объяснил он.

Ранее президент своим указом уволил Юрия Борисова с должности генерального директора «Роскосмоса».