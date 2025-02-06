 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Новым гендиректором «Роскосмоса» стал замминистра транспорта Баканов

Дмитрий Баканов
Дмитрий Баканов (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Новым генеральным директором корпорации по космической отрасли «Роскосмос» стал замминистра транспорта Дмитрий Баканов, сообщила пресс-служба Кремля.

Указ о назначении подписал президент Владимир Путин.

С 2011 по 2019 год Баканов руководил, сначала в должности президента, а затем — гендиректора, компанией «Спутниковая система «Гонец» — единым оператором по системам связи, вещания и ретрансляции «Роскосмоса».

В августе 2019 года Баканов перешел в Министерство транспорта и стал директором департамента цифровой трансформации. Должность заместителя министра он занял в 2022 году.

Источник РБК, знакомый с ситуацией в «Роскосмосе», рассказал, что кадровые решения были приняты на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева. «Стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов», — объяснил он.

Юрия Борисова уволили с поста гендиректора «Роскосмоса»
Политика
Юрий Борисов

Ранее президент своим указом уволил Юрия Борисова с должности генерального директора «Роскосмоса».

Читайте РБК в Telegram.

Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»

В СК предложили запретить продажу алкоголя до 21 года

В Грозном планируют построить жилой небоскреб в виде джигита

Кремль сообщил об оживлении контактов с США

Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет

МИД Турции рассказал, когда появятся конкретные инициативы по Украине

РБК запускает винный салон. Расписание

Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Киселев заявил WSJ о проклятиях со стороны Запада из-за «сердец геев»

Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
Персоны
Дмитрий Баканов Роскосмос Генеральный директор кадровые перестановки
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Юрия Борисова уволили с поста гендиректора «Роскосмоса»
Политика
«Роскосмос» показал спутниковое фото крупнейшего в мире айсберга
Общество
«Роскосмос» показал, как пожары в Лос-Анджелесе выглядят с орбиты
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 102,92 (+0,24) Инвестиции, 05 фев, 18:15 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 98,06 (-0,48) Инвестиции, 05 фев, 18:15
Канадец обошел Овечкина по очкам в овертаймах в НХЛСпорт, 10:57
Суд бессрочно заблокировал запрет Трампа на гражданство по месту рожденияПолитика, 10:55
«Рост цен еще не закончен». Что будет с российскими золотодобытчикамиPro, 10:52
Меркель призвала не допустить победы России на УкраинеПолитика, 10:49
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 10:48
Что посмотреть в Бодруме: от античных руин до песчаных пляжейСтиль, 10:46
Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽97 впервые с конца январяИнвестиции, 10:45
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Россияне купили рекордный с 2013 года объем золота и ювелирных изделийИнвестиции, 10:43
Рост вопреки тренду: что нужно знать о бондах GloraX и самой компанииQuote, 10:36
Мастеркова возмутилась данными о госпитализации из-за рака мозгаСпорт, 10:35
FT узнала о завершении сделки по выходу Фридмана и Авена из Альфа-банкаФинансы, 10:31
Как открыть бизнес на Курилах с широкой господдержкойОтрасли, 10:25
Рогозин поздравил Баканова с назначением на должность главы «Роскосмоса»Технологии и медиа, 10:21
Эксперты оценили будущий рост цен на постройку частных домовНедвижимость, 10:20