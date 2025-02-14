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Новый глава «Роскосмоса» уволил двух заместителей

Новый глава «Роскосмоса» Баканов уволил двух заместителей
Первый замглавы госкорпорации Ельчанинов переходит на другую работу, заместитель по космическим комплексам и науке Блошенко ушел в отставку. Также ушел глава АО «ЦНИИмаш» Коблов и сменился руководитель НПО Лавочкина
Дмитрий Баканов
Дмитрий Баканов (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов провел ряд кадровых изменений в госкорпорации, сообщает пресс-служба.

Первый заместитель генерального директора Андрей Ельчанинов покинул пост в связи с переходом на новое место работы. Заместитель генерального директора по космическим комплексам и науке Александр Блошенко ушел в отставку по соглашению сторон.

Также завершил свои полномочия руководитель АО «ЦНИИмаш» Сергей Коблов, на его место назначен заместитель Василий Титов.

Кроме того, произошли изменения в руководстве НПО Лавочкина: по решению совета директоров исполняющим обязанности генерального директора вместо Дмитрия Ярёменко назначен его заместитель Олег Кема, имеющий более чем десятилетний опыт работы в «Роскосмосе».

С новыми руководителями предприятий заключены краткосрочные контракты.

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Баканов возглавил«Роскосмос» 6 февраля, сменив Юрия Борисова. До этого он занимал пост замминистра транспорта. Также Баканов с 2023 года возглавляет совет директоров АО «ГЛОНАСС».

В Кремле объяснили смену главы «Роскосмоса» ротацией для развития госкорпорации. По словам источника РБК, знакомого с ситуацией в «Роскосмосе», кадровые решения были приняты на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева.

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Дмитрий Баканов

глава «Роскосмоса»
7 октября 1985 года
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