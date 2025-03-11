Герасимов проинспектировал действия группировки «Курск»

Video

Начальник генерального штаба российской армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой «Курск», сообщили в Минобороны.

«Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Курск» по уничтожению противника, вклинившегося на территорию Курской области», — говорится в публикации.

В частности, начальник генштаба заслушал доклады командующего группировкой войск «Курск» генерал-полковника Валерия Солодчука, а также командиров соединений и других должностных лиц.

Герасимов отметил успехи группировки и отдал указания по дальнейшим действиям. Кроме того, он вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при выполнении боевых задач.

В последние дни российская армия активизировала контрнаступление в Курской области. Так, Минобороны отчиталось об освобождении 8-9 марта семи населенных пунктов. Врио губернатора региона Александр Хинштейн рассказал, что в некоторые из них российские военные прошли через трубу магистрального газопровода, по которой раньше поставляли газ в Европу.