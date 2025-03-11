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Военная операция на Украине ,  
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Герасимов проинспектировал действия группировки «Курск»

Минобороны: Начальник Генштаба Герасимов проверил работу группировки «Курск»
Сюжет
Военная операция на Украине

Герасимов проинспектировал действия группировки «Курск»
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Начальник генерального штаба российской армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой «Курск», сообщили в Минобороны.

«Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Курск» по уничтожению противника, вклинившегося на территорию Курской области», — говорится в публикации.

В частности, начальник генштаба заслушал доклады командующего группировкой войск «Курск» генерал-полковника Валерия Солодчука, а также командиров соединений и других должностных лиц.

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Герасимов отметил успехи группировки и отдал указания по дальнейшим действиям. Кроме того, он вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при выполнении боевых задач.

В последние дни российская армия активизировала контрнаступление в Курской области. Так, Минобороны отчиталось об освобождении 8-9 марта семи населенных пунктов. Врио губернатора региона Александр Хинштейн рассказал, что в некоторые из них российские военные прошли через трубу магистрального газопровода, по которой раньше поставляли газ в Европу.

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Валерий Герасимов Курская область Военная операция на Украине
Валерий Герасимов фото

Валерий Герасимов

военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
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