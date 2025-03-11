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Военная операция на Украине ,  
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Песков назвал последствия для Украины при отключении Starlink

Песков: если отключат Starlink, то Украине подключат что-то другое
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

На Украине найдут альтернативу в случае отключения страны от спутникового интернета Starlink, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на конференции «Современные медиа» в Высшей школе экономики, передает ТАСС.

Так представитель президента прокомментировал сообщение Reuters об обсуждении в Вашингтоне возможности прекращении доступа Киева к системе Starlink. Она принадлежит компании SpaceX американского бизнесмена и куратора Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска.

«Если Маск отключит свое [оборудование], то сразу включат что-то другое. В этом мире не бывает пустых ниш», — цитирует агентство Пескова.

Представитель президента призвал не спешить «надевать розовые очки». По его словам, многие ожидают прекращения поставок американского оружия на Украину и отключения страны от Starlink.

«Но у наших ребят получается и без всяких отключений <...>. И они идут вперед», — заявил Песков.

По мнению пресс-секретаря президента, следует «надеяться на лучшее, но все-таки быть готовыми к худшему».

Маск допустил обрушение украинского фронта при отключении Starlink
Политика
Фото:Shannon Stapleton / Reuters

В конце марта США приостановили отправку военной помощи Киеву. Reuters написал о возможном отключении Украины от Starlink, однако Маск назвал это сообщение ложным. Позднее предприниматель заявил, что передовая линия Вооруженных сил Украины рухнет при ограничении доступа к спутниковому интернету. Маск назвал Starlink «костяком» украинской армии.

Глава украинского Минобороны Рустем Умеров заявил, что Киев уже работает над альтернативными решениями на случай отключения страны от Starlink. Журнал The Economist со ссылкой на источники сообщил, что Украина сможет заменить часть потерянного из-за решения Вашингтона оружия, но у нее возникнут проблемы с боеприпасами.

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Военная операция на Украине Дмитрий Песков Starlink Украина
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
28 июня 1971 года
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