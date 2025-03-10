Economist рассказал о странной ситуации из-за переговоров США и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в понедельник, 10 марта, в Эр-Рияд, для переговоров с королевством, пишет The Economist. В Саудовской Аравии, в Джидде, 11 февраля должны пройти переговоры делегаций Украины и США. Издание описывает это как «странную ситуацию», а в Киеве называют совпадением.

От Киева в переговорах будут участвовать в том числе глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, глава МИДа Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Вашингтон будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

О том, что сам Зеленский посетит Саудовскую Аравию в понедельник и вторник, где встретится с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом, на прошлой неделе писало издание Axios со ссылкой на украинского чиновника.

По данным Financial Times, Киев на встрече в Джидде собирается предложить «частичное перемирие», чтобы убедить США возобновить военную помощь и обмен разведданными. Американский президент Дональд Трамп уже объявил, что его администрация «почти» возобновила предоставление Украине разведданных, и выразил надежду на хорошие результаты переговоров в Саудовской Аравии.