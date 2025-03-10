Путин создал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов военной операции

Фото: Александра Погиба / news.ru / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил создать комиссию Государственного совета по вопросам поддержки ветеранов военной операции на Украине и членов их семей. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Председателем комиссии назначен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, говорится в документе.

Игорь Бабушкин родился 5 апреля 1970 года в Рыбинске Ярославской области. Он начал карьеру в 1992 году со службы в Вооруженных силах и подразделениях ФСБ — в частности, в элитном спецподразделении «Альфа». В июне 2019 года Путин назначил Бабушкина врио губернатора Астраханской области. В сентябре того же года он победил на выборах главы региона, набрав 75,64% голосов.

Указом также утверждено положение о комиссии. В нем сказано, что целью структуры является консолидация «усилий, направленных на оказание необходимой социальной поддержки и помощи ветеранам боевых действий», в число которых также включены участники боев в ДНР и ЛНР начиная с мая 2014 года.

Согласно документу, помощь также должна быть оказана членам семей ветеранов как погибших в бою, так и умерших после увольнения от полученных в ходе выполнения боевых задач увечий.

Помощник президента России Алексей Дюмин отметил, что комиссия будет координировать усилия федеральных и региональных органов власти по поддержке ветеранов боевых действий — участников военной операции и членов их семей.

Ранее Путин дал поручения по поддержке детей участников военной операции. В частности, российский президент поручил правительству распространить выплаты семьям погибших на военной операции на Украине бойцов на совершеннолетних детей.

Это было сделано после встречи Путина с сотрудницами и подопечными государственного фонда поддержки участников военной операции «Защитники Отечества» 6 марта, где были обсуждены проблемы, с которыми сталкиваются бойцы и их семьи.