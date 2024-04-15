Астраханский губернатор попросил Путина поддержать его на второй срок
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин попросил президента России Владимира Путина поддержать его выдвижение на новый срок в качестве главы региона. Его цитирует пресс-служба Кремля.
Бабушкин заявил, что за пять лет работы на посту губернатора провел «серьезную работу». «Оценили проблемы, риски, сформировали планы развития. <...> Видим задачи, видим пути решения. Поэтому прошу вас, Владимир Владимирович, поддержать мое выдвижение на новый срок», — сказал губернатор. Он также выразил надежду, что за него проголосуют жители Астраханской области.
Путин в ответ подтвердил, что в регионе «работа большая проведена». Он назвал показатели развития области «в целом удовлетворительными». По мнению президента, за пять лет работы Бабушкин показал «эффективность работы в достаточно сложном регионе».
«В целом, Игорь Юрьевич, у вас все получается. <...> Основные задачи решаются и решаются вполне удовлетворительно. Желаю вам успехов», — сказал Путин, общаясь с Бабушкиным по видеосвязи.
Игорь Бабушкин родился 5 апреля 1970 года в Рыбинске Ярославской области. В 1992 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета, позже получил дипломы Голицынского военного института Федеральной пограничной службы и Института менеджмента, экономики и инноваций.
Бабушкин начал карьеру в 1992 году со службы в Вооруженных силах и подразделениях ФСБ — в частности, в элитном спецподразделении «Альфа». В 2013 году Бабушкин был назначен заместителем руководителя Росимущества. В сентябре 2018 года — заместителем полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
В июне 2019 года Путин назначил Бабушкина врио губернатора Астраханской области. В сентябре того же года он победил на выборах главы региона, набрав 75,64% голосов.
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