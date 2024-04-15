⁠Астраханский губернатор попросил Путина поддержать его на второй срок

Игорь Бабушкин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин попросил президента России Владимира Путина поддержать его выдвижение на новый срок в качестве главы региона. Его цитирует пресс-служба Кремля.

Бабушкин заявил, что за пять лет работы на посту губернатора провел «серьезную работу». «Оценили проблемы, риски, сформировали планы развития. <...> Видим задачи, видим пути решения. Поэтому прошу вас, Владимир Владимирович, поддержать мое выдвижение на новый срок», — сказал губернатор. Он также выразил надежду, что за него проголосуют жители Астраханской области.

Путин в ответ подтвердил, что в регионе «работа большая проведена». Он назвал показатели развития области «в целом удовлетворительными». По мнению президента, за пять лет работы Бабушкин показал «эффективность работы в достаточно сложном регионе».

«В целом, Игорь Юрьевич, у вас все получается. <...> Основные задачи решаются и решаются вполне удовлетворительно. Желаю вам успехов», — сказал Путин, общаясь с Бабушкиным по видеосвязи.