Путин поручил помочь участникам военной операции стать бизнесменами

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Президент России Владимир Путин поручил увеличить финансирование на предпринимательство для участников военной операции в рамках программы государственной социальной помощи на основании социального контракта. Список поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

Поручение дано правительству и фонду поддержки участников военной операции «Защитники Отечества».

«Установить отдельное направление поддержки ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, в целях осуществления ими предпринимательской деятельности, предусмотрев при этом увеличение финансирования», — говорится в документе.

Социальный контракт — это помощь государства в поиске работы, открытии собственного дела и преодолении сложной жизненной ситуации. Россияне могут заключить этот контракт, если среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума на человека.

В декабре 2024 года Путин поручил фонду разработать план по повышению уровня трудоустройства участников военной операции. Совместно с региональными властями они должны были к 1 марта 2025 года «обеспечить разработку плана мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников специальной военной операции и организации их профессиональной ориентации».

Указ о создании фонда «Защитники Отечества» Путин подписал в апреле 2023 года. Фонд оказывает помощь ветеранам и членам семей погибших участников военной операции.

В декабре 2023 года Путин изменил закон «О занятости населения в Российской Федерации». Согласно нововведениям государство обязалось содействовать участникам военной операции и членам их семей в приоритетном трудоустройстве.