Песков назвал цель встречи Путина с женщинами фонда «Защитники Отечества»
Президент России Владимир Путин встретился с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников военной операции «Защитники Отечества», чтобы узнать о проблемах, с которыми сталкиваются бойцы и их семьи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Путин встретился с женщинами накануне, он поздравил их с наступающим праздником 8 Марта.
«Для президента, конечно, прямое общение необходимо, наверно, в первую очередь для того, чтобы из первых рук получать информацию о тех проблемах, которые необходимо очень быстро решать», — пояснил Песков.
Кроме того, такие встречи нужны как дань уважения героям, «все эти женщины тоже герои», добавил он.
Как рассказал пресс-секретарь, инициатива встречи принадлежит Путину, кандидатуры рассматривал фонд, главным координатором процесса была руководитель организации Анна Цивилева.
6 марта Путин встретился с сотрудницами и подопечными центра реабилитации фонда «Защитники Отечества» в Москве. Он поздравил их с наступающим Международным женским днем. Особые слова благодарности президент адресовал участницам военной операции на Украине.
Фонд «Защитники Отечества» работает с апреля 2023 года, он создан по инициативе Путина. Организация содействует ветеранам и семьям погибших в получении социальной, медицинской, психологической и юридической помощи, а также реабилитации и профессиональном переобучении.
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