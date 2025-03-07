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Военная операция на Украине ,  
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Песков назвал цель встречи Путина с женщинами фонда «Защитники Отечества»

Песков: Путин хотел лично узнать о проблемах фонда «Защитники Отечества»
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин во время поздравления с Международным женским днем сотрудниц и подопечных фонда поддержки участников СВО &laquo;Защитники Отечества&raquo;
Владимир Путин во время поздравления с Международным женским днем сотрудниц и подопечных фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин встретился с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников военной операции «Защитники Отечества», чтобы узнать о проблемах, с которыми сталкиваются бойцы и их семьи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Путин встретился с женщинами накануне, он поздравил их с наступающим праздником 8 Марта.

«Для президента, конечно, прямое общение необходимо, наверно, в первую очередь для того, чтобы из первых рук получать информацию о тех проблемах, которые необходимо очень быстро решать», — пояснил Песков.

Кроме того, такие встречи нужны как дань уважения героям, «все эти женщины тоже герои», добавил он.

Как рассказал пресс-секретарь, инициатива встречи принадлежит Путину, кандидатуры рассматривал фонд, главным координатором процесса была руководитель организации Анна Цивилева.

Путин поблагодарил женщин в военной форме и поздравил их с 8 Марта
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Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО &laquo;Защитники Отечества&raquo;, 6 марта 2025 года

6 марта Путин встретился с сотрудницами и подопечными центра реабилитации фонда «Защитники Отечества» в Москве. Он поздравил их с наступающим Международным женским днем. Особые слова благодарности президент адресовал участницам военной операции на Украине.

Фонд «Защитники Отечества» работает с апреля 2023 года, он создан по инициативе Путина. Организация содействует ветеранам и семьям погибших в получении социальной, медицинской, психологической и юридической помощи, а также реабилитации и профессиональном переобучении.

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Владимир Путин Военная операция на Украине 8 Марта Дмитрий Песков
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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