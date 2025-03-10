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Военная операция на Украине ,  
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Путин дал поручения по поддержке детей участников военной операции

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин поручил правительству распространить выплаты семьям погибших на военной операции на Украине бойцов на совершеннолетних детей. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Правительству до 7 апреля также поручено разработать механизм защиты выплат несовершеннолетним детям погибших участников военной операции.

В списке также поручение о рассмотрении возможности распространить отдельные меры социальной поддержки, предусмотренные для детей погибших участников военной операции, на их несовершеннолетних братьев и сестер.

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Владимир Путин во время поздравления с Международным женским днем сотрудниц и подопечных фонда поддержки участников СВО &laquo;Защитники Отечества&raquo;

Соответствующие поручения были даны после встречи Путина с сотрудницами и подопечными государственного фонда поддержки участников военной операции «Защитники Отечества» 6 марта. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что целью встречи было узнать о проблемах, с которыми сталкиваются бойцы и их семьи.

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Владимир Путин

политик, президент России
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