Путин дал поручения по поддержке детей участников военной операции
Президент России Владимир Путин поручил правительству распространить выплаты семьям погибших на военной операции на Украине бойцов на совершеннолетних детей. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Правительству до 7 апреля также поручено разработать механизм защиты выплат несовершеннолетним детям погибших участников военной операции.
В списке также поручение о рассмотрении возможности распространить отдельные меры социальной поддержки, предусмотренные для детей погибших участников военной операции, на их несовершеннолетних братьев и сестер.
Соответствующие поручения были даны после встречи Путина с сотрудницами и подопечными государственного фонда поддержки участников военной операции «Защитники Отечества» 6 марта. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что целью встречи было узнать о проблемах, с которыми сталкиваются бойцы и их семьи.
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