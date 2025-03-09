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Политика ,  
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Против сторонников Джорджеску применили слезоточивый газ

Сторонники правого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску попытались прорваться через полицейские заграждения, жандармы применили слезоточивый газ, пишет газета Adevărul.

Центральное избирательное бюро Румынии 9 марта отклонило кандидатуру Джорджеску после получения болеетысячи жалоб, в основном связанных с его антидемократической позицией. Решение бюро может быть обжаловано в Конституционном суде. Повторные выборы должны пройти 4 мая.

Решение ЦИК о его недопуске к выборам Джорджеску назвал «прямым ударом в сердце демократии во всем мире». Сейчас он лидирует в опросах: за него готовы голосовать от 40% до 45% избирателей.

КС Румынии отклонил жалобы против регистрации Джорджеску на выборах
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Кэлин Джорджеску

На выборах, прошедших 24 ноября, Джорджеску одержал победу, набрав 22,95% голосов. Однако в декабре Конституционный суд аннулировал результаты из-за «очевидных нарушений избирательного процесса», включая манипуляции и дезинформацию. Речь шла о предполагаемом иностранном вмешательстве в избирательный процесс посредством соцсети TikTok, в которой Джорджеску вел свою избирательную кампанию (у него там около 520 тыс. подписчиков). Россия отрицала вмешательство в избирательную кампанию в Румынии.

Прокуроры выдвинули против Джорджеску обвинения в подстрекательстве к действиям против конституционного строя, распространении ложной информации, а также в создании или поддержке фашистской организации.

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Теги
Кэлин Джорджеску Румыния выборы президента протесты слезоточивый газ
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