Против сторонников Джорджеску применили слезоточивый газ

Сторонники правого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску попытались прорваться через полицейские заграждения, жандармы применили слезоточивый газ, пишет газета Adevărul.

Центральное избирательное бюро Румынии 9 марта отклонило кандидатуру Джорджеску после получения болеетысячи жалоб, в основном связанных с его антидемократической позицией. Решение бюро может быть обжаловано в Конституционном суде. Повторные выборы должны пройти 4 мая.

Решение ЦИК о его недопуске к выборам Джорджеску назвал «прямым ударом в сердце демократии во всем мире». Сейчас он лидирует в опросах: за него готовы голосовать от 40% до 45% избирателей.

На выборах, прошедших 24 ноября, Джорджеску одержал победу, набрав 22,95% голосов. Однако в декабре Конституционный суд аннулировал результаты из-за «очевидных нарушений избирательного процесса», включая манипуляции и дезинформацию. Речь шла о предполагаемом иностранном вмешательстве в избирательный процесс посредством соцсети TikTok, в которой Джорджеску вел свою избирательную кампанию (у него там около 520 тыс. подписчиков). Россия отрицала вмешательство в избирательную кампанию в Румынии.

Прокуроры выдвинули против Джорджеску обвинения в подстрекательстве к действиям против конституционного строя, распространении ложной информации, а также в создании или поддержке фашистской организации.