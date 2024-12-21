В Румынии установили, что кампанию Джорджеску в TikTok оплатила не Россия

В первом туре выборов президента Румынии победил правый Джорджеску, но результаты были отменены Конституционным судом после публикации данных разведки о том, что к продвижению кандидата в TikTiok может быть причастна Россия

Кэлин Джорджеску (Фото: Andrei Pungovschi / Getty Images)

Румынская налоговая служба ANAF установила, что кампания в TikTok победителя отмененного первого тура румынских президентских выборов Кэлина Джорджеску была оплачена не россиянами, как предполагала румынская разведка, а проевропейской Национально-либеральной партией Румынии (PNL). Об этом со ссылкой на источники, знакомые с результатом анализа ANAF, сообщает портал Snoop.ro.

Так, партия PNL ранее наняла подрядчика — компанию Kensington Communication, которая и заплатила 130 «влиятельным лицам» для продвижения в TikTok определенных нарративов и хэштегов в рамках президентской кампании. В итоге кампания собрала 2,4 млн просмотров, в ней «влиятельные лица описывают будущего президента по однотипному сценарию (полученному от PNL), не называя его имя, а используя определенные характеристики». При этом некоторые проплаченные блогеры, как отмечает портал, писали в комментариях имя Джорджеску.

В самой Kensington Communication подтвердили Snoop.ro, что действительно выполняли работу для PNL, однако подчеркнули, что это была «серия информационных материалов, предназначенных для кампаний по повышению осведомленности общественности», а уже потом она якобы подверглась изменениям на платформе Fame Up — в приложении, где создателям контента TikTok можно платить за продвижение определенных сообщений.

Как уточнил источник портала, налоговая служба опросила причастных к делу людей, как из компаний, так и частных лиц. Исследовали и финансовые потоки. В итоге инспекторы ANAF убедились в том, что деньги на кампанию в TikTok, сопровождающуюся хэштегом #equilibriumverticality (равновесие и вертикальность), поступили от PNL через компанию Kensington Communication. Вскоре результаты расследования будут переданы в румынский ЦИК.

Утечка произошла за день до истечения срока полномочий президента Румынии Клауса Йоханниса и незадолго до 23 декабря — крайнего срока рассмотрения в Апелляционном суде дела, инициированного Джорджеску. Сам Йоханнис ранее отказался покидать свой пост, сославшись на законодательство страны.

Первый тур президентских выборов в Румынии прошел 24 ноября. В нем победил, набрав 22,95% голосов, Кэлин Джорджеску, которого местные и западные СМИ называют пророссийским политиком. Второе место заняла лидер правоцентристской партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони (19,18%). Кандидат от PNL Николае Чукэ занял лишь пятое место с 8,79%.

28 ноября Верховный совет обороны Румынии провел специальное заседание, посвященное избирательной кампании в стране, и пришел к выводу, что TikTok предоставил преференции Джорджеску, также совет намекнул на вероятность вмешательства России. Через несколько дней, 6 декабря, КС Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, пояснив, что это решение было принято «в целях обеспечения правильности и законности избирательного процесса».

Джорджеску называл решение суда «формализованным государственным переворотом» и подал апелляцию. Сам он ранее говорил, что не потратил ни цента на свою предвыборную кампанию. TikTok также отвергал обвинения в продвижении одного кандидата и отмечал, что аккаунт Джорджеску был помечен как политический и в отношении него не было каких-либо особенных действий.