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ЦИК Румынии отклонил заявку Джорджеску на участие в выборах президента

Сторонники Кэлина Георгеску собираются возле центрального избирательного бюро Румынии после отклонения его кандидатуры на повторных выборах президента
Сторонники Кэлина Георгеску собираются возле центрального избирательного бюро Румынии после отклонения его кандидатуры на повторных выборах президента (Фото: George Calin / Inquam Photos / Reuters)

Центральное избирательное бюро (BEC) Румынии отклонило заявку на участие в новых президентских выборах правого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, которого называют «пророссийским», передает Adevarul.

За отказ в регистрации Джорджеску проголосовали 10 из 14 участников заседания. Основанием для этого стало отсутствие подписи на приложении. Политик не сможет обновить данные, но может оспорить решение BEC в течение двух дней.

BEC на заседании рассмотрело четыре заявки и зарегистрировала только независимого кандидата, мэра Бухареста Никушора Дана. Он участвовал и в предыдущих выборах в ноябре 2024-го, результаты которых были аннулированы из-за обвинений в адрес предвыборной кампании Джорджеску. Он победил в первом туре с результатом 22,94% голосов.

После решения BEC сторонники Джорджеску прорвали оцепление у зданий Центрального избирательного бюро. «Чтобы успокоить обстановку, жандармы применили ручной распылитель с раздражающим веществом — слезоточивым газом. Мы призываем участников избегать любых нарушений закона, сохранять спокойствие, проводить мирные и цивилизованные демонстрации и продолжать диалог со специализированными командами жандармерии», — приводит Adevarul заявление BEC.

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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