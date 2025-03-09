ЦИК Румынии отклонил заявку Джорджеску на участие в выборах президента

Сторонники Кэлина Георгеску собираются возле центрального избирательного бюро Румынии после отклонения его кандидатуры на повторных выборах президента (Фото: George Calin / Inquam Photos / Reuters)

Центральное избирательное бюро (BEC) Румынии отклонило заявку на участие в новых президентских выборах правого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, которого называют «пророссийским», передает Adevarul.

За отказ в регистрации Джорджеску проголосовали 10 из 14 участников заседания. Основанием для этого стало отсутствие подписи на приложении. Политик не сможет обновить данные, но может оспорить решение BEC в течение двух дней.

BEC на заседании рассмотрело четыре заявки и зарегистрировала только независимого кандидата, мэра Бухареста Никушора Дана. Он участвовал и в предыдущих выборах в ноябре 2024-го, результаты которых были аннулированы из-за обвинений в адрес предвыборной кампании Джорджеску. Он победил в первом туре с результатом 22,94% голосов.

После решения BEC сторонники Джорджеску прорвали оцепление у зданий Центрального избирательного бюро. «Чтобы успокоить обстановку, жандармы применили ручной распылитель с раздражающим веществом — слезоточивым газом. Мы призываем участников избегать любых нарушений закона, сохранять спокойствие, проводить мирные и цивилизованные демонстрации и продолжать диалог со специализированными командами жандармерии», — приводит Adevarul заявление BEC.

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