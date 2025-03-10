Британское посольство назвало необоснованными обвинения в шпионаже

Здание посольства Великобритании в Москве (Фото: Сергей Ильницкий / ТАСС)

Посольство Великобритании в Москве назвало необоснованными обвинения против своих сотрудников, после того как ФСБ заявила об обнаружении признаков разведывательной деятельности британских дипломатов.

Ранее 10 марта ФСБ заявила, что сотрудник посольства Великобритании в Москве Алкеш Одедра и супруг другого дипломата королевства Майкл Скиннер занимались разведывательно-подрывной деятельностью.

«Обвинения, выдвинутые сегодня российскими властями против нашего сотрудника и члена семьи, совершенно безосновательны», — заявили РБК в посольстве.

На основе обвинений от ФСБ МИД России лишил Одедру и Скиннера аккредитаций, им предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.

«Мы ответим соответствующим образом», — предупредили в дипведомстве.

В диппредставительстве отметили, что власти России выдвигали «необоснованные и злонамеренные утверждения» в адрес его сотрудников и раньше.

В прошлом году ФСБ несколько раз сообщала о выявлении сотрудников британского посольства, которые вели разведывательно-подрывную работу. В сентябре была прекращена аккредитация шести сотрудников политического отдела дипмиссии, в ноябре ее лишился второй секретарь политотдела Уилкс Эдвард Прайор. ФСБ утверждала, что он «сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков», высланных ранее.

Комментируя обвинения ФСБ в адрес шести дипломатов, британский МИД назвал подозрения абсолютно беспочвенными. В ответ на высылку Прайора Лондон лишил аккредитации российского дипломата в королевстве.