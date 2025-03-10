Трех жителей освобожденных пунктов Курской области госпитализировали

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Трое мужчин в течение ночи были доставлены в Курскую областную клиническую больницу из освобожденных населенных пунктов, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

«Люди не ранены, но нуждаются в медицинской помощи», — написал он.

По словам Хинштейна, у двоих мужчин «не тяжелое состояние: истощение и хронические заболевания», а у третьего «есть последствия после отморожения и повреждения стоп».

В воскресенье, 9 марта, Минобороны сообщило об освобождении сел Малая Локня, Черкасское Поречное и Лебедевка, а также хутора Косица. Всего с вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область 6 августа 2024 года Россия вернула под свой контроль 32 населенных пункта в регионе.

Хинштейн также рассказал, что российские военные воспользовались трубой магистрального газопровода в области, по которой раньше поставлялся газ в Европу, чтобы пройти в некоторые населенные пункты.