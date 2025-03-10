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Дело инстаблогеров ,  
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СК попросил суд отправить блогера Митрошину под стражу

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Дело инстаблогеров

СК попросил суд отправить блогера Митрошину под стражу
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Следователи выступили с ходатайством перед Чертановским районным судом Москвы об избрании в отношении блогера Александры Митрошиной меры пресечения, связанной с лишением свободы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета (СК).

Адвокат обвиняемой в отмывании денег блогера Михаил Мушаилов сообщил журналистам, что следователи просят отправить Митрошину под стражу, передает «РИА Новости».

Ранее защита блогера сообщила о планах ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения в виде домашнего ареста.

Адвокат Саши Митрошиной сообщил о планах просить для нее домашний арест
Общество
Александра Митрошина

Митрошина ведет блог в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Она рассказывает, как вести блоги, и продает курсы, связанные с этой темой. Сейчас на нее подписаны 2,7 млн человек.

Против блогера было заведено уголовное дело по статье об отмывании денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). Митрошина признала вину в полном объеме.

По данным прокуратуры, с 2020 по 2022 год Митрошина как индивидуальный предприниматель (ИП) применяла упрощенную систему налогообложения, хотя ее доход был выше лимита 150 млн руб. Она переводила деньги на счета трех других ИП, а затем легализовала деньги через оплаты по договору долевого участия, рассказали в ведомстве. В СК отметили, что часть средств Митрошина легализовала путем покупки объекта недвижимости в Москве.

В 2023 году в отношении Митрошиной завели дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 Уголовного кодекса), речь шла более чем о 127 млн руб. Эту сумму Федеральной налоговой службе (ФНС) она уплатила.

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Теги
Саша Митрошина Следственный комитет суд
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Адвокат Саши Митрошиной сообщил о планах просить для нее домашний арест
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