Адвокат Саши Митрошиной сообщил о планах просить для нее домашний арест

Александра Митрошина (Фото: alexandramitroshina / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Защита блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, планирует ходатайствовать об избрании ей в качестве меры пресечения домашний арест. Об этом «Известиям» сообщил адвокат Михаил Мушаилов.

«Естественно, мы будем просить домашний арест, если его не будет просить следствие. Митрошина сможет содержаться под домашним арестом в квартире родителей своего мужа», — сказал он.

По словам адвоката, блогер уже распродала все имущество, чтобы заплатить налоги на сумму более 200 млн руб. Митрошина не была в курсе начатой в отношении нее проверки, а также заведенном уголовном деле, отметил Мушаилов.

Он добавил, что сотрудников блогера пока не допросили, но, вероятно, «будут допрошены контрагенты, бухгалтеры, юристы».

Митрошина ведет блог в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Она рассказывает, как вести блоги, и продает курсы, связанные с этой темой. Сейчас на нее подписаны 2,7 млн человек.

Ранее против блогера было заведено уголовное дело по статье об отмывании денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). Ей предъявили обвинение, Митрошина признала вину в полном объеме. В понедельник, 10 марта, следствие будет ходатайствовать об избрании ей меры пресечения.

По данным прокуратуры, с 2020 года по 2022 год Митрошина как индивидуальный предприниматель (ИП) применяла упрощенную систему налогообложения, хотя ее доход был выше лимита 150 млн руб. Она переводила деньги на счета трех других ИП, а затем легализовала деньги через оплаты по договору долевого участия, рассказали в ведомстве.

В 2023 году в отношении Митрошиной завели дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 Уголовного кодекса), речь шла более чем о 127 млн руб. Эту сумму ФНС она уплатила.