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Военная операция на Украине ,  
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Трамп усомнился в неуважении к нему со стороны Путина

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент США Дональд Трамп усомнился в том, что его коллега Владимир Путин относится к нему с неуважением, его слова приводит The Independent.

«Он проявляет неуважение ко мне?» — переспросил Трамп у журналиста. Далее политик поинтересовался, в каком издании работает корреспондент. Получив ответ: «The Washington Post», республиканец заявил, что газета «в значительной степени лишилась доверия».

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27 февраля Трамп выразил мнение, что Путин выполнит условия мирной сделки по Украине после ее заключения. «Я знаю его [Путина] уже давно, и я не верю, что он нарушит свое слово», — сказал политик, отвечая на вопрос, что он будет делать, если Россия в конечном итоге не выполнит условия мирного соглашения.

9 марта Трамп назвал жесткой свою позицию по отношению к России. Вместе с тем, по его собственным словам, он с Путиным «хорошо ладит».

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

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14 июня 1946 года
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