Трамп усомнился в неуважении к нему со стороны Путина

Президент США Дональд Трамп усомнился в том, что его коллега Владимир Путин относится к нему с неуважением, его слова приводит The Independent.

«Он проявляет неуважение ко мне?» — переспросил Трамп у журналиста. Далее политик поинтересовался, в каком издании работает корреспондент. Получив ответ: «The Washington Post», республиканец заявил, что газета «в значительной степени лишилась доверия».

27 февраля Трамп выразил мнение, что Путин выполнит условия мирной сделки по Украине после ее заключения. «Я знаю его [Путина] уже давно, и я не верю, что он нарушит свое слово», — сказал политик, отвечая на вопрос, что он будет делать, если Россия в конечном итоге не выполнит условия мирного соглашения.

9 марта Трамп назвал жесткой свою позицию по отношению к России. Вместе с тем, по его собственным словам, он с Путиным «хорошо ладит».