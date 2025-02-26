 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Трамп назвал Путина очень умным и очень хитрым человеком

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает российского коллегу Владимира Путина «очень умным человеком» и надеется на договоренность с ним по Украине. Об этом он заявил на первом заседании кабинета министров.

«Он очень умный человек, очень хитрый. <...> Я думаю, что у нас будет сделка. Я не могу это гарантировать — в сделках всегда могут быть неожиданные вещи, но я считаю, что у нас будет соглашение», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Министр жилищного строительства и городского развития США Скотт Тернер читает молитву, пока президент США Дональд Трамп проводит свое первое заседание кабинета министров с участием Илона Маска в Вашингтоне
Дональд Трамп проводит первое заседание кабинета министров США
Дональд Трамп
Илон Маск выступает на первом заседании кабинета министров США
Государственный секретарь США&nbsp;Марко Рубио, Дональд Трамп&nbsp;и министр обороны США Пит Хегсет
Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший
Дональд Трамп, министр&nbsp;обороны США Пит&nbsp;Хегсет и министр торговли США Говард Лютник
Министр жилищного строительства и городского развития США Скотт Тернер читает молитву, пока президент США Дональд Трамп проводит свое первое заседание кабинета министров с участием Илона Маска в Вашингтоне
Дональд Трамп проводит первое заседание кабинета министров США
Дональд Трамп
Илон Маск выступает на первом заседании кабинета министров США
Государственный секретарь США&nbsp;Марко Рубио, Дональд Трамп&nbsp;и министр обороны США Пит Хегсет
Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший
Дональд Трамп, министр&nbsp;обороны США Пит&nbsp;Хегсет и министр торговли США Говард Лютник
Министр жилищного строительства и городского развития США Скотт Тернер читает молитву, пока президент США Дональд Трамп проводит свое первое заседание кабинета министров с участием Илона Маска в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Дональд Трамп проводит первое заседание кабинета министров США
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Дональд Трамп
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)
Илон Маск выступает на первом заседании кабинета министров США
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Государственный секретарь США Марко Рубио, Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хегсет
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)
Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)
Дональд Трамп, министр обороны США Пит Хегсет и министр торговли США Говард Лютник
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Ранее американский лидер уже высказывался так о Путине. В частности, он назвал российского президента умным в январе 2025 года. Он также заявлял о планах встретиться с Путиным.

Трамп назвал возможное место встречи с Путиным
Политика
Дональд Трамп

В феврале Трамп также заявил, что не собирается «легкомысленно» называть российского коллегу диктатором. До этого американский лидер назвал украинского президента Владимира Зеленского диктатором на фоне разногласий между Киевом и Вашингтоном относительно соглашения о совместной разработке украинских редкоземельных металлов и минералов.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Дональд Трамп Владимир Путин США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине предоставит Европа
Политика
Трамп отказался «легкомысленно» назвать Путина диктатором
Политика
Кремль заявил об общей воле Путина и Трампа к мирному урегулированию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,18 (-0,76) Инвестиции, 17:59 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 85,93 (-0,7) Инвестиции, 17:59
Трамп назвал целями на Украине остановку кровопролития и возврат денегПолитика, 22:34
Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУПолитика, 22:11
Маск сообщил, что ему угрожают из-за сокращения госрасходовПолитика, 22:10
Рубио пообещал проверить искренность интереса Москвы к миру на УкраинеПолитика, 21:37
Что известно о сделке США и Украины по редкоземельным металламПолитика, 21:32
Захарова посчитала безумной речь главы МИД Канады на G20Политика, 21:28
Трамп назвал главное условие для ослабления санкций против РоссииПолитика, 21:28
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Российская теннисистка вышла в 1/4 финала турнира в СШАСпорт, 21:18
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 21:16
Трамп назвал Путина очень умным и очень хитрым человекомПолитика, 21:15
Умерла актриса Мишель ТрахтенбергОбщество, 21:13
Большунов рассказал о падении своего уровня без международных стартовСпорт, 21:10
Над Крымом за 45 минут сбили семь беспилотников ВСУПолитика, 20:54
Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине предоставит ЕвропаПолитика, 20:52