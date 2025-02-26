Трамп назвал Путина очень умным и очень хитрым человеком
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает российского коллегу Владимира Путина «очень умным человеком» и надеется на договоренность с ним по Украине. Об этом он заявил на первом заседании кабинета министров.
«Он очень умный человек, очень хитрый. <...> Я думаю, что у нас будет сделка. Я не могу это гарантировать — в сделках всегда могут быть неожиданные вещи, но я считаю, что у нас будет соглашение», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Ранее американский лидер уже высказывался так о Путине. В частности, он назвал российского президента умным в январе 2025 года. Он также заявлял о планах встретиться с Путиным.
В феврале Трамп также заявил, что не собирается «легкомысленно» называть российского коллегу диктатором. До этого американский лидер назвал украинского президента Владимира Зеленского диктатором на фоне разногласий между Киевом и Вашингтоном относительно соглашения о совместной разработке украинских редкоземельных металлов и минералов.
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