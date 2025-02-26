Трамп назвал Путина очень умным и очень хитрым человеком

Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает российского коллегу Владимира Путина «очень умным человеком» и надеется на договоренность с ним по Украине. Об этом он заявил на первом заседании кабинета министров.

«Он очень умный человек, очень хитрый. <...> Я думаю, что у нас будет сделка. Я не могу это гарантировать — в сделках всегда могут быть неожиданные вещи, но я считаю, что у нас будет соглашение», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Министр жилищного строительства и городского развития США Скотт Тернер читает молитву, пока президент США Дональд Трамп проводит свое первое заседание кабинета министров с участием Илона Маска в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Дональд Трамп проводит первое заседание кабинета министров США (Фото: Brian Snyder / Reuters) Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Илон Маск выступает на первом заседании кабинета министров США (Фото: Brian Snyder / Reuters) Государственный секретарь США Марко Рубио, Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хегсет (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Дональд Трамп, министр обороны США Пит Хегсет и министр торговли США Говард Лютник (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Ранее американский лидер уже высказывался так о Путине. В частности, он назвал российского президента умным в январе 2025 года. Он также заявлял о планах встретиться с Путиным.

В феврале Трамп также заявил, что не собирается «легкомысленно» называть российского коллегу диктатором. До этого американский лидер назвал украинского президента Владимира Зеленского диктатором на фоне разногласий между Киевом и Вашингтоном относительно соглашения о совместной разработке украинских редкоземельных металлов и минералов.