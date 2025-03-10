 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Трамп заявил о недостаточном желании мира со стороны Киева

Трамп не увидел достаточного желания мира со стороны Киева
Сюжет
Военная операция на Украине

Украина в недостаточной степени демонстрирует желание мирного урегулирования конфликта, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters.

По словам американского лидера, Киев подпишет соглашение о добыче полезных ископаемых, которое, по мнению Украины, должно содержать гарантии безопасности США.

«Они подпишут соглашение о поставках полезных ископаемых, но я хочу, чтобы они хотели мира... Они не продемонстрировали этого в той степени, в которой должны были», — сказал политик.

Редкоземельные металлы: что это, свойства, где добываются
База знаний
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Подписание соглашения о совместной разработке украинских ресурсов должно было состояться 28 февраля, однако на встрече между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским произошла перепалка, после которой последний досрочно покинул Белый дом и ничего не подписал. Республиканец обвинил украинского лидера в неготовности к миру, заморозил военную помощь и обмен разведдаными.

После этого Зеленский заверил, что готов «работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира».

9 марта Трамп сообщил, что его администрация «почти» возобновила предоставление Киеву разведданных.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Дональд Трамп Военная операция на Украине Редкоземельные металлы полезные ископаемые военная помощь
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Что известно о сделке США и Украины по редкоземельным металлам
Политика
Трамп объявил, что «почти» возобновил предоставление разведданных Киеву
Политика
WP узнала об опасениях санкций в Киеве после ссоры Зеленского с Трампом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Алаудинов назвал историческим «бросок через трубу» в Курской областиПолитика, 05:40
На Украине описали переговоры с США пословицей «яке їхало, таке здибало»Политика, 05:29
Трамп заявил о недостаточном желании мира со стороны КиеваПолитика, 04:42
«РИА Новости» сообщило, что Артемию Лебедеву выписали штрафПолитика, 04:36
Кузен Джей Ди Вэнса участвовал в боях на стороне КиеваПолитика, 04:25
Россия и США запросили экстренные консультации СБ ООН по СирииПолитика, 03:37
«КП» опубликовала список имущества Блиновской, которое выставят на торгиОбщество, 03:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трамп объявил, что «почти» возобновил предоставление разведданных КиевуПолитика, 03:25
В Сумах, Херсоне и Николаеве прозвучали взрывыПолитика, 02:42
Reuters сообщил о планах США оценить готовность Украины к уступкамПолитика, 02:38
Аналитики SIPRI назвали крупнейших в мире экспортеров оружияПолитика, 02:01
Захарова раскритиковала экс-главу МИД за «советы» ЗеленскомуПолитика, 02:00
Shaman и Мизулина сообщили, что они параОбщество, 01:48
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до восьми шайбСпорт, 01:44