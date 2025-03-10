Трамп не увидел достаточного желания мира со стороны Киева

Трамп заявил о недостаточном желании мира со стороны Киева

Украина в недостаточной степени демонстрирует желание мирного урегулирования конфликта, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters.

По словам американского лидера, Киев подпишет соглашение о добыче полезных ископаемых, которое, по мнению Украины, должно содержать гарантии безопасности США.

«Они подпишут соглашение о поставках полезных ископаемых, но я хочу, чтобы они хотели мира... Они не продемонстрировали этого в той степени, в которой должны были», — сказал политик.

Подписание соглашения о совместной разработке украинских ресурсов должно было состояться 28 февраля, однако на встрече между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским произошла перепалка, после которой последний досрочно покинул Белый дом и ничего не подписал. Республиканец обвинил украинского лидера в неготовности к миру, заморозил военную помощь и обмен разведдаными.

После этого Зеленский заверил, что готов «работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира».

9 марта Трамп сообщил, что его администрация «почти» возобновила предоставление Киеву разведданных.