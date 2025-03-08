У посольства США в Киеве прошла акция «Америка, проснись!» против Трампа

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Акция протеста «Америка, проснись!» против политики президента США Дональда Трампа прошла в Киеве у здания посольства Соединенных Штатов, сообщают украинские издания «Страна» и «Суспiльне».

«Страна» отмечает, что демонстранты принесли плакаты с карикатурами на Трампа и его сторонницу, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. В частности, на одном из плакатов выражена критика в отношении слов республиканца, что у Украины «нет козырей» в конфликте.

Трамп несколько раз упоминал, что у Украины «нет козырей» в конфликте, в том числе во время перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля.

После инцидента в Вашингтоне отношения Украины и США резко обострились. В частности, американские власти остановили военную помощь Украине.

Накануне республиканец на пресс-конференции в Овальном кабинете заявил, что с Россией США договариваться проще, чем с Украиной. По его словам, он удивлен этим, так как у Москвы есть «козыри» на руках, а у Киева их нет.

Президент Украины Владимир Зеленский в тот день отметил, что Украина и США 7 марта провели интенсивные контакты по мирному урегулированию конфликта с Россией. В субботу, 8 марта, украинский президент сообщил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча делегаций Украины и США.