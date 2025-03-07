Зеленскому нужно понять, что не стоит воспринимать военную помощь США как должное, поэтому было принято решение о ее приостановке, заявила Тулси Габбард. Москва осуждает любую поддержку Киева

Тулси Габбард (Фото: Brandon Bell / Getty Images)

Вашингтон остановил военную помощь Украине, потому что ее президент Владимир Зеленский воспринимал ее как должное, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард в эфире Fox News.

«Президент [США Дональд Трамп] решил поставить на паузу обмен разведданными, а также предоставление военной помощи, чтобы дать Зеленскому понять, что не надо воспринимать [поддержку] как нечто должное», — сказала она.

Габбард назвала условием отмены этой паузы продолжение шагов партнера «в правильном направлении». Глава Нацразведки США отметила прогресс в усилиях по привлечению Украины за стол переговоров и началу мирного урегулирования конфликта.

На уточняющий вопрос ведущей о том, поддержали ли США таким образом Россию в конфликте на Украине, Габбард ответила: «Вы знаете, мы слышали это раньше. Это та самая избитая тактика, которой придерживаются все, кто не осмеливается выступать за мир, как президент Трамп, как я, как [вице-президент] Джей Ди Вэнс, как многие другие».

Она назвала «отвратительными» и «клеветническими» обвинения в связях с Россией, которые противоречат стремлению Трампа к мирному урегулированию конфликта.

Отношения Киева и Вашингтона резко обострились после перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме из-за гарантий безопасности. США остановили военную помощь и обменразведданными с Украиной. Daily Mail сообщила, что Вашингтон запретил Лондону делиться разведывательной информацией с Киевом. О готовности продолжить это делать заявиил глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню. Зеленский выразил сожаление по поводу произошедшего и заявил о готовности работать «под сильным руководством» Трампа.

Москва выступают против любой помощи Киеву, считая, что она затянет конфликт и не изменит его исход.