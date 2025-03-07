 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Глава Национальной разведки США объяснила остановку помощи Украине

Глава Нацразведки Габбард: Зеленский воспринимал военную помощь США как должное
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленскому нужно понять, что не стоит воспринимать военную помощь США как должное, поэтому было принято решение о ее приостановке, заявила Тулси Габбард. Москва осуждает любую поддержку Киева
Тулси Габбард
Тулси Габбард (Фото: Brandon Bell / Getty Images)

Вашингтон остановил военную помощь Украине, потому что ее президент Владимир Зеленский воспринимал ее как должное, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард в эфире Fox News.

«Президент [США Дональд Трамп] решил поставить на паузу обмен разведданными, а также предоставление военной помощи, чтобы дать Зеленскому понять, что не надо воспринимать [поддержку] как нечто должное», — сказала она.

Габбард назвала условием отмены этой паузы продолжение шагов партнера «в правильном направлении». Глава Нацразведки США отметила прогресс в усилиях по привлечению Украины за стол переговоров и началу мирного урегулирования конфликта.

На уточняющий вопрос ведущей о том, поддержали ли США таким образом Россию в конфликте на Украине, Габбард ответила: «Вы знаете, мы слышали это раньше. Это та самая избитая тактика, которой придерживаются все, кто не осмеливается выступать за мир, как президент Трамп, как я, как [вице-президент] Джей Ди Вэнс, как многие другие».

Она назвала «отвратительными» и «клеветническими» обвинения в связях с Россией, которые противоречат стремлению Трампа к мирному урегулированию конфликта.

Трамп приостановил всю военную помощь Украине
Политика
Дональд Трамп

Отношения Киева и Вашингтона резко обострились после перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме из-за гарантий безопасности. США остановили военную помощь и обменразведданными с Украиной. Daily Mail сообщила, что Вашингтон запретил Лондону делиться разведывательной информацией с Киевом. О готовности продолжить это делать заявиил глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню. Зеленский выразил сожаление по поводу произошедшего и заявил о готовности работать «под сильным руководством» Трампа.

Москва выступают против любой помощи Киеву, считая, что она затянет конфликт и не изменит его исход.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США Тулси Габбард Владимир Зеленский Дональд Трамп военная помощь
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
США отключили канал, с помощью которого Украина нацеливала HIMARS
Политика
Times узнала, зачем Трамп приостановил военную помощь Украине
Политика
Трамп приостановил всю военную помощь Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 96,6 (+0,89) Инвестиции, 06 мар, 17:31 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 89,57 (-0,22) Инвестиции, 06 мар, 17:31
Глава Национальной разведки США объяснила остановку помощи УкраинеПолитика, 13:22
На FMCG-рынке развиваются противоречащие друг другу тенденции — «Нильсен»Pro, 13:21
Чемпион России Дикиджи исполнил четверной аксель на льду Байкала. ВидеоСпорт, 13:15
Песков ответил на слова Трампа о неизбежном мире России и УкраиныПолитика, 13:03
Москвичей предупредили о сильном ветре 7 мартаОбщество, 13:00
Кремль ответил на призыв Трампа к переговорам по ядерному разоружениюПолитика, 13:00
Участник Олимпиады попал в список 10 самых разыскиваемых преступников ФБРСпорт, 12:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд в Сеуле освободил из-под стражи отстраненного президента Юн Сок ЁляПолитика, 12:58
Украина впервые применила французские истребители Mirage 2000Политика, 12:54
Спрос на новостройки Москвы и Подмосковья вырос в 1,6 раза за годНедвижимость, 12:52
Какой получилась выставка об альтернативной культуре 1960-хСтиль, 12:48
Трамп увидел несправедливость в договоре с Японией о защите от нападенияПолитика, 12:40
В Москве задержали студентку по подозрению в участии в РДКПолитика, 12:39
Минтранс сообщил о завершении демонтажа кормы танкера «Волгонефть-239»Общество, 12:33