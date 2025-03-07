Зеленский заявил о самой интенсивной работе с командой Трампа насчет мира

Президент подчеркнул, что Украина настроена «максимально конструктивно» в рамках урегулирования. Трамп ранее говорил, что с ней сложнее договариваться, чем с Россией. Скоро пройдут переговоры Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Украина и США 7 марта провели интенсивные контакты по мирному урегулированию конфликта с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем обращении. Оно размещено на его сайте.

«Сегодня весь день на разных уровнях идет наиболее интенсивная работа с командой президента Трампа за все время — много звонков. Тематика ясна — мир быстрее, безопасность надежнее. Украина настроена максимально конструктивно», — сказал он.

Он анонсировал, что на следующей неделе будет «много работы» как в Европе, так и с США — в Саудовской Аравии. Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц 7 марта сообщил, что в этой стране состоится встреча американской и украинской делегаций. Там будет обсуждаться в том числе соглашение о полезных ископаемых — его подписание 28 февраля было сорвано из-за перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме.

Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете примерно за час до появления обращения Зеленского сказал, что с Россией США договариваться проще, чем с Украиной. По его словам, он удивлен этим, так как у Москвы есть «козыри» на руках, а у Киева их нет.

Днем 7 марта американский президент опубликовал пост в Truth Social с призывом к обеим сторонам конфликта сесть за стол переговоров, пока не стало поздно.

«Учитывая тот факт, что Россия сейчас абсолютно разбивает Украину на поле боя, я серьезно рассматриваю масштабные банковские санкции, [другие] санкции и пошлины в отношении России до тех пор, пока не будут достигнуты прекращение огня и окончательное мирное соглашение», — заявил он.

В этот же день Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Россия готова обсудить временное перемирие с Украиной при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному соглашению. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался от комментариев.

Путин днем ранее заявил, что России нужно «выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечил на длительную историческую перспективу спокойствие» страны.