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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о самой интенсивной работе с командой Трампа насчет мира

Сюжет
Военная операция на Украине
Президент подчеркнул, что Украина настроена «максимально конструктивно» в рамках урегулирования. Трамп ранее говорил, что с ней сложнее договариваться, чем с Россией. Скоро пройдут переговоры Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Украина и США 7 марта провели интенсивные контакты по мирному урегулированию конфликта с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем обращении. Оно размещено на его сайте.

«Сегодня весь день на разных уровнях идет наиболее интенсивная работа с командой президента Трампа за все время — много звонков. Тематика ясна — мир быстрее, безопасность надежнее. Украина настроена максимально конструктивно», — сказал он.

Он анонсировал, что на следующей неделе будет «много работы» как в Европе, так и с США — в Саудовской Аравии. Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц 7 марта сообщил, что в этой стране состоится встреча американской и украинской делегаций. Там будет обсуждаться в том числе соглашение о полезных ископаемых — его подписание 28 февраля было сорвано из-за перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме.

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Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете примерно за час до появления обращения Зеленского сказал, что с Россией США договариваться проще, чем с Украиной. По его словам, он удивлен этим, так как у Москвы есть «козыри» на руках, а у Киева их нет.

Днем 7 марта американский президент опубликовал пост в Truth Social с призывом к обеим сторонам конфликта сесть за стол переговоров, пока не стало поздно.

«Учитывая тот факт, что Россия сейчас абсолютно разбивает Украину на поле боя, я серьезно рассматриваю масштабные банковские санкции, [другие] санкции и пошлины в отношении России до тех пор, пока не будут достигнуты прекращение огня и окончательное мирное соглашение», — заявил он.

В этот же день Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Россия готова обсудить временное перемирие с Украиной при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному соглашению. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался от комментариев.

Путин днем ранее заявил, что России нужно «выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечил на длительную историческую перспективу спокойствие» страны.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп США Украина мирные переговоры
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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