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Военная операция на Украине ,  
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Трамп оценил, с Украиной или Россией проще договориться

Трамп: США уйдут, если Украина не хочет урегулировать конфликт
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп заявил, что хотя у России «есть карты», с ней проще договариваться, чем с Украиной, у которой карт нет. Ранее он призвал обе стороны к диалогу, отметив, что в противном случае Москву могут ждать новые санкции
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Договориться с Россией, вероятно, проще, чем с Украиной, заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Я думаю, у нас все хорошо продвигается с Россией <...> Мне кажется, честно говоря, сложнее добиться соглашения с Украиной. У них нет карт», — сказал Трамп. Он сказал, что у Москвы «карты есть», поэтому его удивляет, что с ней проще вести дела.

По мнению американского лидера, президент Владимир Путин хочет завершить боевые действия.

Отвечая на вопрос о предоставлении США Украине военной помощи (сейчас она приостановлена), он сказал, что «должен знать, что они хотят урегулирования», и тогда поддержка снова станет возможна. «Если они не хотят урегулирования, мы вне этого», — заявил он и связал свое решение об паузе в помощи с тем, что хочет прекратить смерти.

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Незадолго до пресс-конференции президент США призвал в посте в Truth Social обе стороны конфликта сесть за стол переговоров, пока не стало поздно. «Учитывая тот факт, что Россия сейчас абсолютно разбивает Украину на поле боя, я серьезно рассматриваю масштабные банковские санкции, [другие] санкции и пошлины в отношении России до тех пор, пока не будут достигнуты прекращение огня и окончательное мирное соглашение», — заявил он.

Путин 6 марта отметил, что Россия не будет уступать в конфликте с Украиной. «Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечил на длительную историческую перспективу спокойствие <...> обеспечил бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности», — сказал он.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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