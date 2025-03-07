«Нафтогаз» договорился с польской Orlen о поставках СПГ

СПГ терминал в Клайпеде (Фото: Valda Kalnina / EPA / ТАСС)

Украинская компания «Нафтогаз» и польский энергетический холдинг Orlen подписали меморандум о сотрудничестве в области сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на сайте компании.

В рамках меморандума стороны заключили контракт на поставку около 100 млн кубометров газа. Газ будет поступать из партии СПГ, доставленной на терминал в литовском Клайпеде. Затем газ будет транспортирован через газопровод GIPL, соединяющий Литву и Польшу, и далее по польской территории до интерконнектора на границе с Украиной в Дроздовичах, где его получит «Нафтогаз» для дальнейшего использования на украинском рынке.

Вице-президент Orlen Роберт Сошински отметил, что сотрудничество двух компаний будет строиться на коммерческой основе, но сумму соглашения не озвучил. Он подчеркнул, что предоставление дополнительного источника газа жизненно важно для Украины.

С 1 января 2025 года поставки российского газа в Европу через Украину прекратились в связи с истечением пятилетнего контракта между странами.

Поставки газа напрямую через Украину шли в Словакию и Молдавию, из Словакии — в Австрию, откуда частично направлялся в Венгрию и Италию. Из Словакии газ также направлялся в Чехию. Из-за прекращения транзита российского газа страны были вынуждены применить альтернативные схемы и понести издержки.

По словам президента России Владимира Путина, Украина получала за транзит газа около $700-800 млн в год. По мнению экспертов, без российского газа украинскую газотранспортную систему ожидает деградация.