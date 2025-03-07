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Военная операция на Украине ,  
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Подоляк заявил о невозможности договориться с Россией

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Военная операция на Украине
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: Ефрем Лукацкий / AP / ТАСС)

Договоренности с Россией невозможны, так как ее условия подразумевают капитуляцию, заявил в интервью Le Point советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Он отметил, что Украина будет продолжать боевые действия даже без поддержки Соединенных Штатов, так как у нее нет альтернативы.

«Она [Россия] требует капитуляции, с которой мы не можем согласиться. Это превратило бы Украину в сателлита России, сателлита с таким же тоталитарным режимом, как в России», — подчеркнул он.

Подоляк рассказал о желании вовлечь США в бои с Россией
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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Согласно опросу, проведенному в феврале украинской социологической группой «Рейтинг», 64% граждан Украины поддерживают идею проведения прямых переговоров с Россией для мирного урегулирования конфликта.

Президент России Владимир Путин в январе заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но подписание соглашений возможно только с легитимной властью. Он подчеркнул, что Зеленский не имеет права подписывать любые соглашения, так как его президентский срок истек в мае 2024 года.

По словам президента США Дональда Трампа, те, кто выступает против мирного соглашения по Украине, не смогут долго сохранять свои позиции. Трамп заявил, что Россия и украинский народ заинтересованы в достижении договоренностей.

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Теги
Украина Михаил Подоляк Военная операция на Украине интервью
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