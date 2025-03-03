Трамп заявил, что противники мира на Украине «надолго не задержатся»

Тот, кто будет выступать против заключения мирной сделки по Украине, не задержится надолго, заявил президент США Дональд Трамп.

«Если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек не продержится долго. Этого человека не будут слушать долго, потому что я верю, что Россия хочет заключить соглашение. Я верю, что народ Украины, безусловно, хочет заключить соглашение», — сказал он.

Трамп также заявил, что не считает, что сделка по редкоземельным металлам на Украине «мертва». «Ну, я дам вам знать. Мы выступаем с речью, вы, вероятно, слышали об этом, завтра вечером, так что я дам вам знать завтра вечером. Но нет, я так не думаю [что мертва]. Я думаю, это отличная сделка для нас», — сказал он, имею в виду выступление в конгрессе.

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