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Политика ,  
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Трамп заявил, что противники мира на Украине «надолго не задержатся»

Трамп предупредил, что не желающие мира на Украине надолго не задержатся

Тот, кто будет выступать против заключения мирной сделки по Украине, не задержится надолго, заявил президент США Дональд Трамп.

«Если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек не продержится долго. Этого человека не будут слушать долго, потому что я верю, что Россия хочет заключить соглашение. Я верю, что народ Украины, безусловно, хочет заключить соглашение», — сказал он.

Трамп также заявил, что не считает, что сделка по редкоземельным металлам на Украине «мертва». «Ну, я дам вам знать. Мы выступаем с речью, вы, вероятно, слышали об этом, завтра вечером, так что я дам вам знать завтра вечером. Но нет, я так не думаю [что мертва]. Я думаю, это отличная сделка для нас», — сказал он, имею в виду выступление в конгрессе.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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