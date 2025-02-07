Подоляк рассказал о желании вовлечь США в бои с Россией

В Киеве не считают, что обязательно доводить ситуацию до прямого боестолкновения Москвы с Вашингтоном, но это бы упростило положение Украины, рассказал советник главы офиса Зеленского

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вариант со вступлением США на стороне Украины в вооруженный конфликт с Россией является более предпочтительным для Киева, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью «РБК Украина».

Так он ответил на вопрос телеведущего. Тот обратил внимание на слова президента США Дональда Трампа, который не исключил отправки американских войск в сектор Газа, и спросил: можно ли допустить вариант, при котором США отправят войска на украинскую территорию, чтобы «вернуть недра [в утраченных регионах] и таким образом победить Путина».

«Ну, предположить можем все что угодно с вами, но есть рациональные вещи. Смотрите, на Путина можно давить совершенно иначе, не обязательно доводить до прямого боестолкновения американцев и России. Ну, нам бы, безусловно, было гораздо лучше [при таком варианте], потому что все же это война иного уровня, но мы понимаем, что это слишком тяжело, потому что, когда мы говорим о секторе Газа, там все же ХАМАС, это террористическая организация», — ответил Подоляк.

Он также выразил сомнения, что европейские страны одобрят ввод миротворческого контингента на территорию Украины, поскольку этот вариант будет сложно объяснить избирателям, а власти России будут активно противодействовать сторонникам такого варианта.

Подоляк сделал это заявление, обсуждая возможное соглашение между Украиной и США на разработку залежей с полезными ископаемыми. Эту идею осенью выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, а теперь свою заинтересованность в ней выразил и Трамп. Киев требует, чтобы добытые ресурсы не попали в Россию.

На украинской территории находятся залежи множества полезных ископаемых, в том числе титан, литий, бериллий, марганец, галлий, уран, цирконий, графит, апатит, флюорит и никель, говорится на сайте Всемирного экономического форума. Многие из них Геологическая служба США упоминает в числе 50 наиболее важнейших ресурсов для нацбезопасности и экономики. Однако многие залежи находятся на территориях, утраченных Украиной, присоединенных и контролируемых Россией.

«Наверное, если называть вещи своими именами, это предложение покупать помощь. То есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе. Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта», — прокомментировали инициативу в Кремле.