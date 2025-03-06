Пострадавшая от нападения собак женщина скончалась

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Женщина, попавшая в больницу после нападения стаи собак в Красновишерске Пермского края, скончалась, сообщила глава округа Анна Мельчарик в своем телеграм-канале.

«В нашем городе произошла трагедия. 24 февраля стая бездомных собак напала на пожилую женщину. Врачи больше недели боролись за жизнь Надежды Ивановны. К несчастью, сегодня ночью ее не стало. Это большое горе для семьи и для тех, кто знал ее лично», — написала Мельчарик.



24 февраля на пенсионерку напала стая бродячих собак, сообщило в своем телеграм-канале Следственное управление СК России по Пермскому краю. По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность).



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