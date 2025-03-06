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Пострадавшая от нападения собак женщина скончалась
Женщина, попавшая в больницу после нападения стаи собак в Красновишерске Пермского края, скончалась, сообщила глава округа Анна Мельчарик в своем телеграм-канале.
«В нашем городе произошла трагедия. 24 февраля стая бездомных собак напала на пожилую женщину. Врачи больше недели боролись за жизнь Надежды Ивановны. К несчастью, сегодня ночью ее не стало. Это большое горе для семьи и для тех, кто знал ее лично», — написала Мельчарик.
24 февраля на пенсионерку напала стая бродячих собак, сообщило в своем телеграм-канале Следственное управление СК России по Пермскому краю. По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность).
В феврале рабочая группа Госдумы по доработке законодательства в части обращения с бездомными животными предложила запретить выпускать отловленных на улицах собак в места отлова и разрешить их усыпление. Депутаты также внесли предложение разрешить регионам увеличивать срок содержания отловленных собак по своему усмотрению.
26 февраля Следственный комитет России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту нападения двух домашних собак на девятилетнего мальчика, в результате чего с травмами и ранами лица ребенок был госпитализирован. 23 февраля в Ставрополе после нападения стаи бездомных собак погибла девятилетняя девочка.
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