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Общество ,  
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В Сочи завели дело после нападения двух собак на девятилетнего мальчика

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Следователи Адлерского района Краснодарского края возбудили уголовное дело по факту нападения двух домашних собак на девятилетнего мальчика, в результате чего ребенка с травмами и ранами лица доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел сегодня утром, 26 февраля, на одном из участков местности в СНТ «Авиатор» в Адлерском районе Сочи. Находившиеся без присмотра две собаки крупной породы напали на ребенка. Проходившие мимо люди отогнали собак. Мальчика доставили в больницу.

Дело завели по ч. 1 ст. 118 Уголовного кодекса России — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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23 февраля аналогичный инцидент произошел в Ставрополе. При катании с горки на девятилетнюю девочку напала стая собак и загрызла ее. Отогнать собак от девочки попытался мужчина, который жил неподалеку, он выстрелил в животных. Однако это не помогло, ребенка спасти не смогли. Следователи задержали хозяйку собак, скоро ей изберут меру пресечения.

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Теги
Краснодарский край Сочи собака нападение ребенок Следственный комитет уголовное дело
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