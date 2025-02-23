В Ставрополе девочку, катавшуюся с ледяной горки, загрызли собаки
В Ставрополе 9-летнего ребенка, который катался с ледяной горки, загрызла стая собак, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«Девятилетняя девочка погибла после нападения стаи бездомных собак. Инцидент произошел на окраине города, за улицей Чапаева. По оперативной информации, это случилось, когда ребенок катался с ледяной горки», — написал он в своем телеграм-канале.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Владимиров также выразил соболезнования родным ребенка и призвал муниципалитеты отреагировать на трагический случай. Кроме этого, он отметил, что необходимо проверить работу организаций, которые занимаются бездомными животными.
По данным пресс-службы регионального Следственного комитета, девочка гуляла рядом с участком, на котором местная жительница держала собак без специальных вольеров. Отогнать собак от девочки попытался мужчина, который жил неподалеку, он выстрелил в животных. Однако это не помогло, ребенка спасти не смогли.
Следователи задержали хозяйку собак, скоро ей изберут меру пресечения. Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Прокуратура организовала проверку. Как отметила пресс-служба ведомства, инцидент произошел в послеобеденное время 23 февраля в районе дома № 35а.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине на этой неделе
Украина отказала США в возмещении $500 млрд
Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»
Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно
Какова расстановка сил перед парламентскими выборами в Германии. Инфографика
Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка
Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской