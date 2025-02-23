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В Ставрополе девочку, катавшуюся с ледяной горки, загрызли собаки

В Ставрополе 9-летнюю девочку, катавшуюся с ледяной горки, загрызла стая собак
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Ставрополе 9-летнего ребенка, который катался с ледяной горки, загрызла стая собак, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Девятилетняя девочка погибла после нападения стаи бездомных собак. Инцидент произошел на окраине города, за улицей Чапаева. По оперативной информации, это случилось, когда ребенок катался с ледяной горки», — написал он в своем телеграм-канале.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Владимиров также выразил соболезнования родным ребенка и призвал муниципалитеты отреагировать на трагический случай. Кроме этого, он отметил, что необходимо проверить работу организаций, которые занимаются бездомными животными.

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По данным пресс-службы регионального Следственного комитета, девочка гуляла рядом с участком, на котором местная жительница держала собак без специальных вольеров. Отогнать собак от девочки попытался мужчина, который жил неподалеку, он выстрелил в животных. Однако это не помогло, ребенка спасти не смогли.

Следователи задержали хозяйку собак, скоро ей изберут меру пресечения. Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Прокуратура организовала проверку. Как отметила пресс-служба ведомства, инцидент произошел в послеобеденное время 23 февраля в районе дома № 35а.

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Теги
Ставропольский край нападение бродячие собаки ребенок
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