Россельхозбанк обошел запрет Apple с помощью «Учета надоя»

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Россельхозбанк представил в App Store новое мобильное приложение «Учет надоя», которое заменяет предыдущую версию приложения банка, удаленную из магазина в октябре 2024 года. Об этом РБК сообщила пресс-служба банка.

Новый сервис позиционируется как инструмент для управления фермой, однако его интерфейс схож с предыдущими версиями приложения. Как утверждает Россельхозбанк, оно позволит новым клиентам оставаться на связи с банком, а также использовать все сервисы на устройствах с iOS.

В описании приложения уточнено, что оно было разработано для упрощения процесса контроля и учета молока на фермах. «Учет надоя», как утверждает Россельхозбанк, помогает фермерам и сотрудникам молочных хозяйств следить за ежедневными показателями, анализировать продуктивность коров и эффективно управлять производственными процессами.

«Приложения, установленные ранее, продолжают работать в штатном режиме на всех устройствах с операционной системой iOS», — отметили в пресс-службе банка.

Банк также порекомендовал клиентам, которые используют приложения РСХБ на iOS, отключить автообновления и не удалять уже установленные версии.

В отзывах к приложению на App Store пользователи выражают свое одобрение словами «Фермерам нравится». Приложение находится в App Store c 14 января текущего года, что доказывает успешность его оригинальной маскировки банком.

В конце декабря 2022 года компания Apple удалила мобильное приложение Россельхозбанка из App Store из-за западных санкций. В июне того же года в рамках шестого пакета санкций Евросоюза Россельхозбанк, Сбербанк и Московский кредитный банк были отключены от международной системы передачи межбанковской информации SWIFT.