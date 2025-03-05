МИД вручил послу Молдавии ноту о нарушении конвенции президентом Санду

Лилиан Дарий (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

МИД России вручил вербальную ноту главе молдавской дипмиссии Лилиану Дарию с требованием разъяснить, почему президент Молдавии Майя Санду до сих пор не приняла верительные грамоты от российского посла в стране.

Об этом сообщила пресс-служба министерства в своем телеграм-канале.

В МИДе выразили недоумение и добавили, что такой жест со стороны молдавских властей нарушил Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года. Послу Молдавии также вручили текст этой конвенции.

Вербальная нота в дипломатии — это наиболее распространенный документ, используемый для ведения дипломатической переписки между посольствами и министерствами иностранных дел. Она служит для изложения позиций по различным вопросам. Вербальная нота пишется в третьем лице, без личной подписи, и скрепляется печатью учреждения, направляющего ее.

Ранее Национальная молдавская партия (PNM, не входит в парламент Молдавии) потребовала немедленно выслать российского посла в Кишиневе Олега Озерова и запретить любые действия российского посольства, нарушающие законодательство Молдавии. В партии заявили, что глава дипмиссии не соблюдает «законодательство страны, поддерживает сепаратизм и угрожает национальной безопасности».

В партии также добавили, что Озеров не предоставил верительные грамоты в администрацию президента Молдавии, поэтому он не имеет права представляться послом и осуществлять дипломатическую работу в этой стране. Пресс-секретарь президента страны Майи Санду Игорь Захаров подтвердил, что по состоянию на 24 января Озеров не передал молдавской стороне верительные грамоты.

Верительная грамота — это документ для аккредитования дипломатического представителя. Он выражает просьбу верить всему тому, что будет излагать посол от имени главы своего государства и правительства.

Позже в январе МИД России вызвал Дария и выразил ему протест «в связи с недавним заявлением одной из молдавских политических партий». В ее заявлении МИД увидел «безосновательные обвинения в адрес посла России в Кишиневе, призывы к его высылке и ограничению деятельности российского посольства».

В феврале МИД Молдавии вызвал Озерова из-за «нарушения воздушного пространства» страны «российскими беспилотниками». Утром 13 февраля власти Молдавии сообщили, что прошедшей ночью на юге страны вблизи границы с Украиной было зафиксировано пересечение воздушного пространства страны несколькими беспилотниками.

МИД заявил, что выразил протест из-за этих инцидентов. Ведомство также представило фрагменты беспилотников. К тому же в связи с инцидентом Молдавия решила закрыть Русский дом. Позже посольство России призвало Молдавию обдумать закрытие культурного центра.