 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Посольство России призвало Молдавию обдумать закрытие Русского дома

Сюжет
Военная операция на Украине

Российское посольство в Молдавии заявило, что, власти страны, закрыв Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе, пытаются следовать «либерально-глобалистской» идеологии, потерявшей популярность после российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

«Реальность меняется на глазах в пользу тех, кто выступает за справедливость и здравый смысл. Ярким свидетельством тому стали российско-американские переговоры в Эр-Рияде», — говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.

По мнению российских дипломатов, Кишинев «продолжает слепо втискивать страну в «прокрустово ложе» уходящих в историю либерально-глобалистских элит, жаждущих повышения градуса эскалации украинского конфликта».

Ранее власти Молдавии заявили, что закрыли российский центр после падения «российских дронов» на границе страны с Украиной. В посольстве подчеркнули, что до сих пор не получили «доподлинно подтвержденных фактических обстоятельств и результатов расследования». Дипломаты отвергли и обвинения в «агрессивной позиции» некоторых деятелей культуры РЦНК в отношении ситуации на Украине

В российский дипмиссии призвали Кишинев «обдумать скоропалительное решение, идущее вразрез с комплексом двусторонних соглашений и интересами народов двух стран».

Российский центр науки и культуры в Кишиневе (Русский дом, функционирует как подразделение Россотрудничества) был открыт в 2009 году. Учреждение проводит выставки, концерты, конференции, лекции и другие мероприятия в рамках продвижения русской культуры и языка, помощи соотечественникам и т.д. Также Русский дом помогает в зачислении студентов в российские вузы и проводит сертифицированное тестирование на знание русского языка.

Молдавия решила закрыть Русский дом в Кишиневе из-за БПЛА на границе
Политика
Олег Озеров

13 февраля Молдавия вызвала в МИД российского посла Олега Озерова из-за «нарушения воздушного пространства» страны «российскими беспилотниками». Утром в тот день Кишинев сообщил, что прошедшей ночью на юге страны вблизи границы с Украиной было зафиксировано пересечение воздушного пространства страны несколькими беспилотниками, два из них упали у села Чумай Тараклийского района и у города Чадыр-Лунга в Гагаузии.

Молдавский МИД заявил, что выразил протест из-за этих инцидентов. Ведомство также представило фрагменты беспилотников и заявило, что «в ответ на эти вызовы Министерство иностранных дел приняло решение об одностороннем прекращении действия Межправительственного молдавско-российского Соглашения о создании и функционировании культурных центров, заключенного в 1998 году. После завершения процедур прекращения действия Российский культурный центр должен прекратить свою деятельность в нашей стране».

Озеров после посещения МИДа заявил, что Россия отвергает эти обвинения, «они носят бездоказательный характер».

Читайте РБК в Telegram.

США больше не хотят считать Россию «агрессором»

Какие города уйдут под воду из-за таяния льдов

Песков не исключил обмен заключенными между Россией и США

Глава Renault не исключил возвращения в Россию

Клиенты банков могут попасть в мошенническую базу из-за криптовалюты

Что грозит собственникам за неуплату налогов со сдачи жилья

Какие западные автомарки могут вернуться в Россию

Названа цена на первый электрокар для России с ресурсом 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Молдавия закрытие посольство России
Материалы по теме
Молдавия решила закрыть Русский дом в Кишиневе из-за БПЛА на границе
Политика
Молдавия назвала четыре условия по газу для Приднестровья
Политика
МИД обвинил Молдавию в создании помех для помощи Приднестровью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (-1,6) Инвестиции, 20 фев, 17:46 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 88,51 (-1,92) Инвестиции, 20 фев, 17:46
В Калужской области загорелся завод по переработке пластикаОбщество, 01:46
Зеленский заявил о готовности к сделке с США по инвестициямПолитика, 01:34
Bloomberg узнал об отказе G7 от призыва ужесточить потолок цен на нефтьПолитика, 01:27
Игрок сборной России Захарян отдал первую голевую передачу в этом сезонеСпорт, 01:18
Снос замка Галкина и Пугачевой оценили в ₽40 млнОбщество, 01:17
Шапша показал фото нового автомобиля TenetЭкономика, 00:52
Посольство России призвало Молдавию обдумать закрытие Русского домаПолитика, 00:23
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
В Израиле остановили общественный транспорт после взрывов в автобусахОбщество, 00:14
Как арабские шейхи спасли бокс и реализовали мечты фанатовСпорт, 00:00
Минобороны подало иск к изобретателю способа «пеленгации целей»Общество, 00:00
Суд арестовал активы одного из крупнейших производителей свинцаБизнес, 00:00
Сенат утвердил «политического палача» на пост главы ФБРПолитика, 20 фев, 23:57
Посольство Израиля в России приспустило флаг в знак скорби по заложникамПолитика, 20 фев, 23:51
Кличко сообщил о работе ПВО в КиевеПолитика, 20 фев, 23:29