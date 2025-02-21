Посольство России призвало Молдавию обдумать закрытие Русского дома

Российское посольство в Молдавии заявило, что, власти страны, закрыв Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе, пытаются следовать «либерально-глобалистской» идеологии, потерявшей популярность после российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

«Реальность меняется на глазах в пользу тех, кто выступает за справедливость и здравый смысл. Ярким свидетельством тому стали российско-американские переговоры в Эр-Рияде», — говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.

По мнению российских дипломатов, Кишинев «продолжает слепо втискивать страну в «прокрустово ложе» уходящих в историю либерально-глобалистских элит, жаждущих повышения градуса эскалации украинского конфликта».

Ранее власти Молдавии заявили, что закрыли российский центр после падения «российских дронов» на границе страны с Украиной. В посольстве подчеркнули, что до сих пор не получили «доподлинно подтвержденных фактических обстоятельств и результатов расследования». Дипломаты отвергли и обвинения в «агрессивной позиции» некоторых деятелей культуры РЦНК в отношении ситуации на Украине

В российский дипмиссии призвали Кишинев «обдумать скоропалительное решение, идущее вразрез с комплексом двусторонних соглашений и интересами народов двух стран».

Российский центр науки и культуры в Кишиневе (Русский дом, функционирует как подразделение Россотрудничества) был открыт в 2009 году. Учреждение проводит выставки, концерты, конференции, лекции и другие мероприятия в рамках продвижения русской культуры и языка, помощи соотечественникам и т.д. Также Русский дом помогает в зачислении студентов в российские вузы и проводит сертифицированное тестирование на знание русского языка.

13 февраля Молдавия вызвала в МИД российского посла Олега Озерова из-за «нарушения воздушного пространства» страны «российскими беспилотниками». Утром в тот день Кишинев сообщил, что прошедшей ночью на юге страны вблизи границы с Украиной было зафиксировано пересечение воздушного пространства страны несколькими беспилотниками, два из них упали у села Чумай Тараклийского района и у города Чадыр-Лунга в Гагаузии.

Молдавский МИД заявил, что выразил протест из-за этих инцидентов. Ведомство также представило фрагменты беспилотников и заявило, что «в ответ на эти вызовы Министерство иностранных дел приняло решение об одностороннем прекращении действия Межправительственного молдавско-российского Соглашения о создании и функционировании культурных центров, заключенного в 1998 году. После завершения процедур прекращения действия Российский культурный центр должен прекратить свою деятельность в нашей стране».

Озеров после посещения МИДа заявил, что Россия отвергает эти обвинения, «они носят бездоказательный характер».