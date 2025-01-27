МИД вызвал посла Молдавии из-за заявления местной партии о после России

Лилиан Дарий (Фото: Parlamentul Republicii Moldova)

МИД России вызвал посла Молдавии в Москве Лилиана Дария и выразил ему протест «в связи с недавним заявлением одной из молдавских политических партий», говорится в заявлении на сайте ведомства.

В заявлении молдавской партии МИД увидел «безосновательные обвинения в адрес посла России в Кишиневе, призывы к его высылке и ограничению деятельности российского посольства».

«К молдавской стороне было обращено настоятельное требование публичного опровержения официальными лицами Республики Молдова этих голословных утверждений и указано на необходимость соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года относительно предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство аккредитованных дипломатических агентов», — сказано в заявлении.

Ранее Национальная молдавская партия (PNM) потребовала немедленной высылки российского посла в Кишиневе Олега Озерова и запрета на любые действия российского посольства, нарушающие законодательство Молдавии. В партии заявили, что глава дипмиссии нарушает «законодательство страны, поддерживает сепаратизм и угрожает национальной безопасности».

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