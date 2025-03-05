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Ограничения для мигрантов ,  
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За год за преступления гражданства России лишились 1,5 тыс. человек

Колокольцев: за год за преступления гражданства России лишились 1,5 тыс. человек
Сюжет
Ограничения для мигрантов
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Министерство внутренних дел за прошедший год прекратило приобретенное гражданство почти 1,5 тыс. человек. Об этом 5 марта сообщил министр Владимир Колокольцев на расширенном заседании объединенной коллегии ведомства. Его слова приводит ТАСС.

«В связи с причастностью к противоправным деяниям прекращено гражданство почти 1,5 тыс. человек», — сказал Колокольцев.

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Министр добавил, что в прошлом году число удаленных из страны лиц выросло на 45%, а привлеченных к ответственности за нарушения режима въезда и пребывания — на 11%. Он отметил, что несколько месяцев назад наказание по уголовной статье, связанной с организацией незаконной миграции, было ужесточено.

Также по словам Колокольцева, около 700 тыс. иностранных граждан к концу прошлого года не имели оснований для нахождения на территории России. До 30 апреля им предоставлена возможность урегулировать свой статус и избежать выдворения из страны.

В феврале замминистра внутренних дел Александр Горовой сообщил о начале работы реестра иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России. До момента исключения мигрантов из реестра им запрещено, в частности, покупать недвижимость, оформлять кредиты и банковские счета, перемещаться по России и заключать брак. 

В июле 2024 года официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что за первое полугодие 2024 года после привлечения к уголовной ответственности приобретенного российского гражданства лишились около 1 тыс. человек. Она добавила, что более половины решений о прекращении гражданства были приняты за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

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Владимир Колокольцев фото

Владимир Колокольцев

Министр внутренних дел России, генерал полиции
11 мая 1961 года
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